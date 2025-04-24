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長榮航空攜手台塑化 全球布局永續航空燃油

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空將持續擴展永續航空燃油使用，並積極參與國際永續倡議，展現實踐永續承諾的決心。長榮航空提供
長榮航空將持續擴展永續航空燃油使用，並積極參與國際永續倡議，展現實踐永續承諾的決心。長榮航空提供

長榮航空（2618）24日正式宣布已與三家永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）供應商，包含美國Associated Energy Group, LLC (AEG)、日本COSMO Oil Marketing Co., Ltd. (COSMO) 以及台灣台塑石化（6505）簽訂採購合約。此次策略性合作象徵長榮航空積極落實永續承諾，擴大永續航空燃油使用版圖並與國際與本地供應商建立長期合作關係。

長榮航空孫嘉明總經理表示：「永續發展不再是選項，而是企業責任。此次分別與AEG、COSMO及台塑石化的雙邊合作，象徵我們對淨零碳排的堅定承諾。透過在全球航點積極導入永續航空燃油(SAF)，我們不僅降低自身營運碳足跡，也期望帶動整體航空產業供應鏈的轉型與發展。」

在全球邁向2050淨零排放的共同目標下，永續航空燃油被視為航空業最具潛力的減排措施。長榮航空依循歐盟永續航空燃油供應政策，自2025年第一季起於歐洲機場起飛的航班皆添加2%的永續航空燃油，並將自第二季起攜手三大供應商，陸續於北美、日本及台灣等主要營運據點自主常態性添加永續航空燃油，以實質行動降低航班碳排放，為日後大規模採用奠定基礎。

此次與長榮航空合作的三家供應商，其中AEG為全球知名航空燃料供應商，擁有穩定的國際物流與燃油佈局；COSMO為日本主要能源企業，致力於開發次世代能源解決方案；台塑石化則為台灣首家完成永續航空燃油自產供應的企業，展現在地供應鏈韌性。此次合作不僅強化長榮航空燃料供應安全與靈活性，更擴大永續航空燃油在亞太區的應用，推動區域內航空燃油的永續轉型。

作為永續航空燃油推動的重要里程碑之一，長榮航空於4月23日在民航局永續航空燃油試行計畫中，分別於BR156台北松山機場飛往首爾金浦機場的航班以及BR148高雄小港機場飛往大阪關西機場的航班，成功添加由台塑石化自產的永續航空燃油，正式開啟台灣本地機場永續航空燃油應用的新紀元，此舉不僅展現長榮航空實踐永續承諾的決心，也證明台灣永續航空燃油供應鏈的成熟與韌性。

長榮航空近年來在永續發展領域成果豐碩，已執行多項節能減碳專案，包括機隊汰舊換新，引進新一代省油機型如波音787與空中巴士A350-1000，優化航線規劃以降低航班油耗與碳排放等。展望未來，長榮航空將持續擴展永續航空燃油使用，並積極參與國際永續倡議，與合作夥伴攜手共創永續航空新時代。

長榮航空於台北松山機場同步響應民航局永續航空燃油試行計畫，共同迎接永續航空新時代。長榮航空提供
長榮航空於台北松山機場同步響應民航局永續航空燃油試行計畫，共同迎接永續航空新時代。長榮航空提供
長榮航空已與三家國際及本地永續航空燃油供應商建立長期合作關係，包含美國Associated Energy Group, LLC (AEG)、日本COSMO Oil Marketing Co., Ltd. (COSMO) 以及台灣台塑石化簽訂採購合約，象徵長榮航空積極以行動落實永續承諾。長榮航空提供
長榮航空已與三家國際及本地永續航空燃油供應商建立長期合作關係，包含美國Associated Energy Group, LLC (AEG)、日本COSMO Oil Marketing Co., Ltd. (COSMO) 以及台灣台塑石化簽訂採購合約，象徵長榮航空積極以行動落實永續承諾。長榮航空提供
長榮航空在民航局永續航空燃油試行計畫中，BR148高雄小港機場飛往大阪關西機場的航班於4月23日添加台塑石化自產的永續航空燃油，由長榮航空陳耀銘發言人(右三)、企業永續發展室劉嘉文協理(右二)、高雄機場辦事處曾朝煇協理(左二)共同見證台灣永續航空燃油應用的新紀元。長榮航空提供
長榮航空在民航局永續航空燃油試行計畫中，BR148高雄小港機場飛往大阪關西機場的航班於4月23日添加台塑石化自產的永續航空燃油，由長榮航空陳耀銘發言人(右三)、企業永續發展室劉嘉文協理(右二)、高雄機場辦事處曾朝煇協理(左二)共同見證台灣永續航空燃油應用的新紀元。長榮航空提供

台塑 松山機場 長榮航空

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