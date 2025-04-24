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搶搭危老時程獎勵末班車、案量衝千億 這案見識華麗變身

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。住展提供
房市示意圖。住展提供

危老條例規畫的時程容積獎勵將於5月畫下句點，據住展雜誌統計，去年北台灣危老重建住宅案推案量約1,082億元， 雖比前年少了225億元，仍站穩千億元，為危老條例推出後新案量次高。

危老主力雙北市皆比前年減少，台北市756億元，減少127億元，新北市190億元，年減72億元。以個數來看，台北市少了十多案，新北市案數腰斬，從前年32案減至15案。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，台北市不少危老新案還在籌備階段，建商的規劃、請照都需要時間，雖然時程容積獎勵落日，但台北市素地太少，推案主力仍得依靠老屋改建，後續均可預期表現。

比如今年就有「西華璞園」、「科達大巨蛋案」兩危老案量體來到百億元，大同區、中山區、中正區、士林區也見亮點危老案，「危老一哥」北市不看衰。

不過包括新北市在內的其他縣市則較不積極，重劃區新案價值勝於舊市區的老屋重建，去年又是重劃區推案天下，危老案發揮空間有限。

觀察去年北市推出個案，以中山區「國賓皇琚」、「森仰」，大安區「大安ONE」為指標，總銷分別是180億元、60億元、75億元，其中「國賓皇琚」站上單坪200萬元，總價破兩億元，讓市場再次見識老宅華麗變身豪宅佳話。

新北市去年有板橋區的「大陸耑芃」60億元案量，但全市危老案數較前年砍半。

主要是新此有多處重劃區素地可供推案，建商不必集中舊市區危老改建，即便如板橋區、永和區因門牌鍍金，舊市區較具危老改建條件，去年推出的案數都比前年少了一半。

五股區、土城區、淡水區更因可開發土地多，前年市區還見零星危老新案推出，去年完全銷聲匿跡，建商對舊市區危老案興致不高。

新竹地區在東區、北區素地少，出現不少危老改建案，但去年也年減58億元，落至97.8億元，僅昌傑、金鈜兩建設於北區、東區的危老案量在10億元以上，原因除了新竹市區外，其他區域仍有可開發土地。

陳炳辰指出，危老時程獎勵雖落日，但基地合併鄰地規模達200平方公尺仍給予獎勵，此舉可改善紙片屋，值得正面看待，且相比都更快速通關的優勢，建商、地主戶都有利可圖，在地震頻傳居住安全受重視下，依舊樂觀。

近年北台灣危老住宅案推案量統計。資料來源／住展雜誌
近年北台灣危老住宅案推案量統計。資料來源／住展雜誌

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