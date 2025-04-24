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台南北外環交通利多加持 北區三年漲逾三成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

實價登錄發現，近三年台南市北外環沿線各行政區中以北區的房價表現最為亮眼，平均房價從2022年的每坪23萬元攀升至2024年的每坪30.4萬元，漲幅高達32.2%、超過三成。

北外環是台南市首條快速道路系統，串聯新化、新市、永康、安南、北區、中西區與安平等多個重要行政區，這項重大建設不僅能提升區域交通機能，更帶動沿線房市蓬勃發展。

中信房屋台南林森加盟店店長鄭旭峰指出，台南市北區房市坐擁四大優勢，加上剛性需求和建設題材的帶動，區域房市交易量能自然水漲船高。

鄭旭峰表示， 北區房市之所以能強勢領漲，關鍵在於四大優勢。首先，北區生活機能成熟，擁有好市多、西門商圈、小北商圈、花園夜市、南山台南廣場等商業設施，可滿足日常採買與休閒娛樂的全部需求。

交通方面則有台南火車站和兩個交流道匝道，加上北外環通車後，北區到南科的通勤時間更從原本的40分鐘縮減至20分鐘，大幅提升通勤效率，磁吸科技新貴的目光。

此外，鄭旭峰分析，北區還匯聚了文元國小、台南二中、成功大學等多所知名學府，區內文教氛圍相當不錯。再加上北區的鄭子寮重劃區街廓整齊、綠覆率高、高級住宅聚落，也被譽為台南的「富人區」，吸引高資產族群進駐，進一步推升區域房價與市場熱度。

鄭旭峰指出，雖然近年台南市房價上漲了不少，但與其他主要都會區相比，區域房價仍屬親民，以北區來說，目前北區新建案每坪成交價普遍落在4-5字頭，而中古屋每坪則落在2-3字頭，購屋負擔相對較輕，也因此能夠持續吸引多元客群進場布局，包括年輕首購族、成大醫院的醫護人員、南科新貴等。

在產品選擇方面，鄭旭峰分析，目前北區以屋齡10年內、總價1,500～2,000萬元的二、三房電梯大樓的詢問度最高，這類產品的格局更貼近小家庭的居住需求，搭配飯店式管理，更為住戶的生活品質大大加分。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，在南科、台積電（2330）、鐵路地下化、捷運藍線、北外環等重大建設的加持下，台南房市的發展前景的確頗具想像空間。

不過鑒於近期整體房市降溫，莊思敏建議，購屋民眾應以自住需求為首要考量，務必多加比較、理性評估、避免盲目追價，或可尋求專業、在地的房仲業者協助，以便挑選出最具抗跌保值性的標的。

據實價登錄發現，近三年台南市北外環沿線各行政區中以北區的房價表現最為亮眼，平均房價從2022年的每坪23萬元攀升至2024年的每坪30.4萬元，漲幅高達32.2%、超過三成。中信房屋提供
據實價登錄發現，近三年台南市北外環沿線各行政區中以北區的房價表現最為亮眼，平均房價從2022年的每坪23萬元攀升至2024年的每坪30.4萬元，漲幅高達32.2%、超過三成。中信房屋提供

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