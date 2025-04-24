大型國際IP挹注 智寶國際看旺全年營運

台灣首家預定公開發行的二次元概念股、動漫遊戲（ACG） IP公司智寶國際2025年將迎來營運發展新高峰，不僅近期發表與宇峻奧汀聯合取得FINAL FANTASY XIV（簡稱FFXIV）繁體中文版代理權利，同時，取得SQUARE ENIX、SUNRISE街機遊戲《星與翼的悖論》（星と翼のパラドクス）電影動畫與遊戲改編權利，全新劇場版電影《AS ONE》，即將於2025年內全球發行上映，為公司未來營運增添來自大型國際IP的收入。此外，2025年尚有超過20個歷經3-5年期間之自行開發或代理發行的國際動漫遊戲IP，即將於今年第三季起陸續發表上市，包括《妖怪旅館營業中》第二季、《東方幻想 Eclipse》繁中版等，整體項目的投資開發、收益分潤等，有望為智寶國際金蛇年營運改寫新篇章，獲利表現繳出大躍進的驚艷成績單！

智寶國際成立於2015年，目前資本額為新台幣2.68億元，為台灣首家且唯一具有日本動畫遊戲產業核心「製作委員會幹事資格」的二次元IP開發及製作公司，10年來智寶國際集團已累積超過100個自行開發或代理發行之動漫遊戲IP，包括《軒轅劍-蒼之曜》、《幻想三國誌-天元靈心記》、《金肉人》、《WITCH WATCH魔女守護者》等知名動畫IP，以及《閃之軌跡-北方戰役》、《卡娜赫拉》手遊等遊戲IP，堆疊公司兩大主要業務收入：IP製作、IP授權的營收規模穩健，創造近三年的年營業額平均在新台幣1.5億元規模，且逐年遞增、持續成長。

根據日本出版協會與出版科學研究所近期共同發布最新統計數據，2024年日本漫畫市場規模首度衝破7000億日圓大關，相較2023年大幅成長15％；又根據The Business Research Company最新報告指出，預估全球動漫市場規模將從2025年的315.1億美元，以年複合成長率10％的速度放大，至2029年將達460.7億美元，皆可見日本動漫產業的強勁生命力與市場潛力，並延伸創造更多包括遊戲、週邊商品、OTT串流等龐大市場商機，更創造擁有關鍵戰略地位的台灣公司-智寶國際集團良好的業務發展空間，是智寶國際能獲台灣大哥大（3045）、洛碁（8077）、能率亞洲（7777）、金可集團（8406）、威剛（3260）等(註：依投資時間排序)企業肯定與投資，以及與文化內容策進院攜手一同成立合資子公司等的關鍵，亦是智寶國際推向台灣資本市場進軍的主要原因。

展望未來，智寶國際對於集團未來營運成長深具信心。智寶國際董事長鄧橋表示，看好全球ACG(Animation動畫；Comic漫畫；Game遊戲)產業市場規模放大趨勢明確，集團版圖目前已成功完整建立ACG產業生態圈，在台灣與日本兩地已擁有11家關係企業，包括「回歸線娛樂」負責 ACG IP 代理、發行、授權；「翔英融創」做為橋接台灣 ACG IP 躍上國際舞台的公司；全資日本子公司「NADA JAPAN」、「INARI」負責深耕日本產業鏈與IP合製等，十年磨劍，已建構超級IP旗艦戰隊，將憑藉著多年累積國際級產業鏈資源結盟的實績，成功和多家日本公司組成製作委員會，以及與包括日本TV TOKYO、NETFLIX、Bilibili等國際影音平台建立長期合作關係，持續在全球市場開疆闢土，致力於將日本、台灣之動漫IP打造具有國際競爭力，並助力推向全球(歐美、日本、台灣等)市場、促進文化交流等多贏局面。

智寶國際將隨著手握超過100個自行開發或代理發行之動漫遊戲IP陸續開花結果，將堆疊智寶國際整體營運更上一層樓，並挹注公司、員工及股東最大價值。