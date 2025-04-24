快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

迎淡江大橋通車 信義房屋觀察淡水「房市焦點」在這

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
淡海新市鎮中心商業區成為房市新熱點，生活機能也逐漸到位。（圖:信義房屋提供）
淡海新市鎮中心商業區成為房市新熱點，生活機能也逐漸到位。（圖:信義房屋提供）

隨著淡江大橋明年即將通車，過去腹地廣大的淡海新市鎮發展也從家樂福周邊發展至中心商業區，信義房屋專家表示，淡水移入人口漸多，過去生活機能不便的抗性也逐漸消除，交通、學區也將到位，吸引退休族、海外歸國人士、首購族入住。

信義房屋淡海新都心店專案經理陳鈺婷表示，2024全國淨遷入最高的行政區為淡水區6,937人，移入人口大多集中於淡海新市鎮，其中最大里崁頂里已有31,000多人，許多建商也看中此處的人口發展潛力，陸續有大型建案興建中，房屋買賣與租賃需求也不斷衍生。

而過去淡海新市鎮因腹地廣大，生活機能發展較慢的購屋抗性也逐漸改善，陳鈺婷表示，區域內診所、藥局、美髮美甲店、SPA舒壓、餐飲店、兒童體操中心、寵物美容等都已進駐，以淡海新市鎮中心商業區量體最大的海洋都心社區為例，三期共有5,000多戶、200多個店面，是全淡水唯一一個下樓就有商店街的社區，社區內光便利商店就有6家，且結合超市機能，也有生鮮蔬果團購店，還有團購送到府服務，方便居民就近購物。

交通機能部分，陳鈺婷表示，自淡海輕軌通車後，行經淡海新市鎮商業區的輕軌站有崁頂站與淡海新市鎮站，從海洋都心社區走路到輕軌約略6-8分鐘，公車路線多、班次頻繁，而淡江大橋開通後更是可以沿著沙崙路一段、沙崙路二段直達八里銜接64快速道路或西濱快速道路前往桃園機場，約可節省30分鐘車程。

陳鈺婷表示，淡海新市鎮的學區也規劃完善，附近有新北市淡海國小及淡海國小公共托嬰中心，均已於113年開始招生，另外，淡水國中分校將於新市鎮文中九增設新校區預估121年完工，未來淡海新市鎮學童就近就學將有更多新選擇。

休閒娛樂方面，陳鈺婷表示，周邊環境有兒童共融公園、寵物公園、足球場、籃球場、網球場等，多元的公共休閒娛樂設施，區域內也有一座影城與商場，影城雖因合約問題暫停營業，但以淡水穩定的人口成長速度，相信很快會有新商家進駐。

因為淡海新市鎮街廓規劃整齊，普遍屋齡新、社區質感好，因此受到海外歸國、退休人士、首購族喜愛，陳鈺婷表示，一直以來都有美國、香港、台商的購屋族群，看中淡水景觀美、空間大、社區氣派、房價又相對海外便宜，指定要買淡水景觀豪宅

陳鈺婷說明，也有從北市退休的族群，賣掉北市房子後轉買淡水，不僅住得更舒適，也讓多餘的存款有更多元運用，而首購族則是比較過桃園、雙北房價及環境後，希望有好的生活品質、較大的居住空間，在能力可負擔的範圍內，選擇到淡水定居。

陳鈺婷表示，淡海新市鎮中心商業區的物件多位於屋齡10年內，區域成交行情普遍落在26-30多萬，有景觀的物件約36-40萬；總價來說2房800萬左右、3房1,000萬左右詢問度最高。

信義房屋 淡江大橋 淡海輕軌 豪宅 退休

延伸閱讀

新北淡水沙崙文創園區 議員、里長會勘進度與期待落差大

推廣在地文化 蘇文魁細說淡水聽見滬尾故事

桃捷綠線7月主線動態測試 目標115年底通車

新北市新泰塭仔圳莊泰路 4/23正式通車

相關新聞

高房價受不了！首季2萬人「脫北」、園區客也驚見外移

住商機構盤整內政部人口遷移數據與實價資料，北部8個縣市今年第一季人口遷移各有增減，桃園市淨遷入逾8000人最高，有2個區...

股東看過來！ 中鋼今宣布股東會紀念品是「輕巧冷水瓶」

股東終於等到了！中鋼公司為了感謝股東長期支持，今天宣布2025年度股東會紀念品是鈦材質的「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧便攜、健...

1顆維他命賣多少？和美價差3倍 台人出國狂帶貨…降保健品關稅勢在必行

因應台美貿易談判，政府研議調降保健品現行30％的進口關稅，民眾有望買到更便宜的維他命。但面對未來市場競爭加劇、代工產線外移，如何幫助國內業者度過難關，成為政府的新挑戰。

台積電中科擴建進入實質階段 周邊房市聞「積」起舞

台積電（2330）中科台中二期擴建案進入實質開發階段，關鍵地主興農高爾夫球場將於4月30日結束營業，預計6月底完成土地點...

長榮航空攜手台塑化 全球布局永續航空燃油

長榮航空（2618）24日正式宣布已與三家永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）供...

華航攜手台塑石化 簽署永續航空燃油合作備忘錄

華航（2610）重視永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）發展，同時配合國家能源政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。