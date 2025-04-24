迎淡江大橋通車 信義房屋觀察淡水「房市焦點」在這

隨著淡江大橋明年即將通車，過去腹地廣大的淡海新市鎮發展也從家樂福周邊發展至中心商業區，信義房屋專家表示，淡水移入人口漸多，過去生活機能不便的抗性也逐漸消除，交通、學區也將到位，吸引退休族、海外歸國人士、首購族入住。

信義房屋淡海新都心店專案經理陳鈺婷表示，2024全國淨遷入最高的行政區為淡水區6,937人，移入人口大多集中於淡海新市鎮，其中最大里崁頂里已有31,000多人，許多建商也看中此處的人口發展潛力，陸續有大型建案興建中，房屋買賣與租賃需求也不斷衍生。

而過去淡海新市鎮因腹地廣大，生活機能發展較慢的購屋抗性也逐漸改善，陳鈺婷表示，區域內診所、藥局、美髮美甲店、SPA舒壓、餐飲店、兒童體操中心、寵物美容等都已進駐，以淡海新市鎮中心商業區量體最大的海洋都心社區為例，三期共有5,000多戶、200多個店面，是全淡水唯一一個下樓就有商店街的社區，社區內光便利商店就有6家，且結合超市機能，也有生鮮蔬果團購店，還有團購送到府服務，方便居民就近購物。

交通機能部分，陳鈺婷表示，自淡海輕軌通車後，行經淡海新市鎮商業區的輕軌站有崁頂站與淡海新市鎮站，從海洋都心社區走路到輕軌約略6-8分鐘，公車路線多、班次頻繁，而淡江大橋開通後更是可以沿著沙崙路一段、沙崙路二段直達八里銜接64快速道路或西濱快速道路前往桃園機場，約可節省30分鐘車程。

陳鈺婷表示，淡海新市鎮的學區也規劃完善，附近有新北市淡海國小及淡海國小公共托嬰中心，均已於113年開始招生，另外，淡水國中分校將於新市鎮文中九增設新校區預估121年完工，未來淡海新市鎮學童就近就學將有更多新選擇。

休閒娛樂方面，陳鈺婷表示，周邊環境有兒童共融公園、寵物公園、足球場、籃球場、網球場等，多元的公共休閒娛樂設施，區域內也有一座影城與商場，影城雖因合約問題暫停營業，但以淡水穩定的人口成長速度，相信很快會有新商家進駐。

因為淡海新市鎮街廓規劃整齊，普遍屋齡新、社區質感好，因此受到海外歸國、退休人士、首購族喜愛，陳鈺婷表示，一直以來都有美國、香港、台商的購屋族群，看中淡水景觀美、空間大、社區氣派、房價又相對海外便宜，指定要買淡水景觀豪宅。

陳鈺婷說明，也有從北市退休的族群，賣掉北市房子後轉買淡水，不僅住得更舒適，也讓多餘的存款有更多元運用，而首購族則是比較過桃園、雙北房價及環境後，希望有好的生活品質、較大的居住空間，在能力可負擔的範圍內，選擇到淡水定居。

陳鈺婷表示，淡海新市鎮中心商業區的物件多位於屋齡10年內，區域成交行情普遍落在26-30多萬，有景觀的物件約36-40萬；總價來說2房800萬左右、3房1,000萬左右詢問度最高。