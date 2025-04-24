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股東看過來！ 中鋼今宣布股東會紀念品是「輕巧冷水瓶」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中鋼今年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」，瓶身採極簡設計，杯蓋配置便攜矽膠提把。圖／中鋼提供
中鋼今年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」，瓶身採極簡設計，杯蓋配置便攜矽膠提把。圖／中鋼提供

股東終於等到了！中鋼公司為了感謝股東長期支持，今天宣布2025年度股東會紀念品是鈦材質的「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧便攜、健康安全與環保永續的特點，是通勤、郊遊、辦公等隨身補充水分最佳選擇。

中鋼過去推出的股東紀念品包括黑熊傘、傘Q、不鏽鋼抗菌砧板組，因實用性高的紀念品深獲好評，許多股民也引頸期盼中鋼今年會推出什麼紀念品。

中鋼說，「輕巧冷水瓶」純淨健康，便於攜帶，內膽兼具無毒、耐酸鹼抗腐蝕、不殘留異味之特性，無論盛裝水、咖啡、牛奶、果汁皆可安心飲用。

中鋼指出，「輕巧冷水瓶」的杯蓋配置防滲漏矽膠圈、便攜矽膠提把。瓶身配附防撞耐磨保護套。極簡瓶身設計耐磨耐刮，無論在室內或戶外使用皆展現獨特品味。每使用一次輕巧冷水瓶，就可減少一次性瓶罐使用，降低環境負擔，實踐愛護地球的理念，展現中鋼對永續環保的企業承諾，從日常中實踐綠色生活。

中鋼說，藉由「輕巧冷水瓶」感謝股東長期以來對中鋼的支持與愛護，並由衷希望與全體股東共同實踐健康飲水與永續環保的生活方式，攜手打造更美好的未來。

中鋼2025年股東常會委託書徵求期間為5月22日至5月28日（例假日除外），持股1000股以上股東可憑委託書兌領股東會紀念品一份，兌領地點詳載於開會通知書。

中鋼指出，持股未滿1000股或未於徵求期間交付委託書的股東，可利用台灣集中保管結算所的「股東e票通」電子投票平台（網址：https://www.stockvote.com.tw）或各券商的手機APP，於114.05.20-114.06.16完成電子投票作業，並於114.09.03-114.09.05（上午9:00至下午4:00）攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可）至開會通知書上載明之指定地點領取紀念品，或於114.06.19股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

中鋼 環保 股東會紀念品

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