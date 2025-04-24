新安東京海上資本體質回穩 積極強化品牌辨識度

新安東京海上產險在2024年的資本適足率（RBC）己達到366%。新安東京海上產險睽違兩年，再度推出全新品牌形象廣告「用心守護篇」，並於23日起在電視與網路平台同步播出。此次廣告特別設計動態品牌識別元素，在影片開場以螺旋動態方式呈現企業Logo，藉此在資訊密集的媒體環境中強化品牌辨識度。

新安東京海上在2022年因防疫險慘虧470億元，之後大股東日本東京海上及裕隆集團兩大股東支持下，歷經4次現增共480億元，終於逐漸改善營運。新安東京海上在2023年RBC回到了法定的200%之上，而2024年進一步提升到366%。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，公司自開業以來即強調現場即時支援，並透過科技工具強化作業效率。包括事故現場的高效數位派遣系統與GPS即時地圖功能，皆為提升事故處理速度與準確度所設計。據統計，這套機制上線26年來已累計支援超過46萬人次。

為回應公平待客原則，新安東京海上今年服務內容亦進一步優化。在專員抵達現場協助處理事故及蒐集證據之外，新增以圖文方式說明後續理賠程序與注意事項的簡介小卡，並設計QR Code供保戶即時查詢理賠進度，減少因流程不明所帶來的焦慮感。

新安東京海上產險表示，未來將持續強化與母公司日本東京海上集團及策略夥伴裕隆集團的協同合作，結合東京海上集團在全球保險領域的專業經驗與商品開發能力，以及裕隆集團於台灣市場深耕多年的汽車產業價值鏈與服務網絡優勢，擴大綜效，提升整體競爭力。