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中鋼股東會紀念品開獎 「輕巧冷水瓶」貼身實用

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼今(114)年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」，瓶身採極簡設計，杯蓋配置便攜矽膠提把。中鋼「輕巧冷水瓶」配附防撞耐磨保護套。中鋼提供
中鋼今(114)年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」，瓶身採極簡設計，杯蓋配置便攜矽膠提把。中鋼「輕巧冷水瓶」配附防撞耐磨保護套。中鋼提供

中鋼（2002）精心推出114年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧便攜、健康安全與環保永續的特點，為通勤、郊遊、辦公等隨身補充水分最佳選擇。

「輕巧冷水瓶」特點如下：

一、純淨健康，便於攜帶

內膽兼具無毒、耐酸鹼抗腐蝕、不殘留異味之特性，無論盛裝水、咖啡、牛奶、果汁皆可安心飲用。杯蓋配置防滲漏矽膠圈、便攜矽膠提把。瓶身配附防撞耐磨保護套。

二、輕盈堅固，簡約美學

瓶身設計於輕量化及高耐用性取得完美平衡，輕巧堅固且耐酸鹼。極簡瓶身設計耐磨耐刮，無論在室內或戶外使用皆展現獨特品味。

三、友善環境，永續使用

「輕巧冷水瓶」輕巧便攜耐用可減少一次性瓶罐使用，降低環境負擔，實踐愛護地球的理念，展現中鋼對永續環保的企業承諾，從日常中實踐綠色生活。

中鋼表示，期盼藉由「輕巧冷水瓶」感謝股東長期以來對中鋼的支持與愛護，並由衷希望與全體股東共同實踐健康飲水與永續環保的生活方式，攜手打造更美好的未來。

中鋼114年股東常會委託書徵求期間為114.05.22-114.05.28（例假日除外），持股1,000股以上股東可憑委託書兌領股東會紀念品一份，兌領地點詳載於開會通知書。

持股未滿1,000股或未於徵求期間交付委託書之股東，可利用臺灣集中保管結算所之「股東e票通」電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】或各券商的手機APP，於114.05.20-114.06.16完成電子投票作業，並於114.09.03-114.09.05(上午9:00至下午4:00)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)至開會通知書上載明之指定地點領取紀念品，或於114.06.19股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

中鋼 永續 環保 股東會紀念品

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