金耘國際擬辦理減資彌補虧損 深化不銹鋼業務布局

金耘國際（4950）4月23日召開董事會決議將透過減資方式，彌補累計虧損，進一步改善財務結構，提升公司淨值及營運體質。公司未來計畫將聚焦於擴大不銹鋼製品銷售，並透過整合集團資源與通路優化，提升市場競爭力。

金耘國際截至2024年12月31日止，待彌補虧損計890,306,431元，基於公司改善財務結構及未來營運發展需要，擬辦理減資890,306,430元，銷除已發行股份89,030,643股。依目前實收資本額1,467,597,500元計算，減資比例約為60.66421%，減資後之實收資本額為577,291,070元整，每股面額新台幣10元，發行股數57,729,107股。

這次減資案將等2025114年6月18日股東會決議通過後，並奉呈主管機關核准後，股東按減資換股基準日股東名簿記載的持有股份比率計算，依前項已發行股份總數計算，每仟股減少606.6421股，即每仟股換發393.3579股，減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向公司股務代理機構辦理拼湊整股的登記，拼湊後仍不足壹股的畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額改發給現金，計算至元為止，元以下無條件捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

該案等股東會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃等相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生變動而需調整，或經主管機關要求、因法令變更而有所修正時，授權董事長依相關法令規定辦理。

展望未來，金耘國際已陸續調整業務及轉投資結構，於2024年10月取得金耘鋼鐵股權，短期營運策略將聚焦於持續擴大不銹鋼製品銷售及通路拓展，以提升營收規模，並同步推動財務結構優化，為中長期成長奠定基礎。中長期營運則以導入集團高階產品與技術，擴充產品項目與服務內容，以建立完整的工業材料服務體系，藉此拓展市場版圖，強化獲利能力，為員工、股東及利害關係人創造長期價值。