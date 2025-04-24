預售屋賣太慘 銀行審案拉高金流標準嚴防爛尾樓

由於買方觀望，加上市況不佳，使得建商預售屋銷售情況近來更慘，大型行庫高層描述最新的慘況指出，建商不但普遍指出預售屋能賣到5成已經很難得，更有多個建案的銷售量連4成都不到，使銀行憂心接下來會否出現更多「爛尾樓」，因此已陸續拉高審查土建融授信案的金流標準，對此行庫高層不諱言，沒有一定財資力的建商接下來恐更難向銀行取得資金。

此外據了解，很多因為銀行貸款變數而使交屋產生障礙的購屋者，很多已靠開立「支票」給建商來應變。知情的金融圈人士指出，現在建商已願意接受這些購屋者所開立的「支票」，等同為「應收帳款」，來作為其發行無擔保公司債取得資金的「附加擔保品」；銀行主管指出，這些無擔保公司債原本不需要擔保品，現在不少上市櫃建商則把這類預售屋買方所開立的支票，作為對外發債時的附帶擔保品，來對外籌措更多資金。

據指出，銀行在審查時，最新密切關注三大指標，包括：1、盤點建商目前所有的建案數量，包括每個建案推出的時間點，以及不同的建案接力推出時在資金面能否「無縫接軌」；二是盤點建商對於銷量的預估金額；三是盤點建商對簽約金、頭期款的收取金額是否太低。

尤其是對簽約金和頭期款的收取標準，大型行庫高層分析，預售屋的銷量和銷售方式，直接決定建商「自有資金」的多寡，但現在建商為了促銷買氣，因此直接把簽約金或頭期款占總款項的比率壓低，以前頭期款、簽約金的金額，至少要達總價至少1成以上，但現在甚至最低的已有聽說壓到5%，而且中間不用再付工程款，亦即，其他的自備款等到最後要交屋時再繳。

在銀行看來，把消費者一開始要交的頭期款，金額降到這種程度，也會使得建商的自有資金更加不足，並讓銀行更擔心這種財資力不足產生更多「爛尾樓」情況發生，因此不但要求建商具體交待上述三大指標的情況，而且要求建商必須說明，一旦銷量不如預期時，應變方案如何？從哪些地方還可籌措財源。

大型行庫高層舉例，倘若預估預售屋銷量占5成，這時買屋者的頭期款若先出購屋總價的10%，則大約建商可先拿到該建案總金額的5%資金，但倘若買屋者僅先出購屋總價的5%，那麼建商可拿到的資金就比原先砍了一半，亦即僅0.25%，對其自有資金影響的程度由此可見，所以使行庫更提高警覺。