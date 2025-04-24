悅榕集團全球渡假村 2025台灣路演推廣吸引台中業者參與

悅榕集團今年以新加坡「萬態雨林悅榕庄」為新的區域焦點，首次來台推廣。23日在台中舉辦旅行同業推介會，吸引100位業者參加。悅榕集團表示，藉此希望增進與台灣旅行社的合作，並提高各界對悅榕集團酒店獨特賣點的認知度，進一步鞏固在台灣市場的地位。

萬態雨林悅榕庄位在萬態野生動物世界內，這裡匯集了新加坡自然景觀，作為野生動物的家園，擁有著名的景點-新加坡飛禽公園、夜間野生動物園、河川生態園及新加坡動物園，用意義非凡的體驗將人與有趣的野生動物世界連結起來，是與新加坡旅遊局合作的重點項目。

這次來台行程除了拜訪台北主要簽約旅行社、合作航空公司及媒體外，特別安排在台北及台中舉辦旅行同業推介會，二場各準備100位席次，希望增進與台灣旅行社的合作，並提高各界對悅榕集團酒店獨特賣點的認知度，進一步鞏固在台灣市場的地位。

此次推介會集結了來自泰國、越南、新加坡及日本京都等12家度假村的代表，全面介紹各度假村的特色設施及周邊景點，以引起台灣旅行社和旅客的興趣。

另外，作為領先國際的運營開發商，悅榕集團屢獲殊榮的品牌住宅建案和專業的管理團隊，各類高端房產物件和專屬優惠福利等一系列精彩項目，也吸引各界目光。

新悅行銷董事長殳蓁蓁指出，2025年將是悅榕集團再創輝煌的一年，4月2日新加坡萬態雨林悅榕庄的開幕、三越(北越、中越、南越)的全面發展。作為悅榕集團台灣地區的總代理，新悅行銷充分發揮了悅榕集團飯店的品牌優勢積極推廣。

殳蓁蓁表示，新悅行銷與台灣著名的數間旅行社合作，讓台灣民眾在旅遊的同時，不只看見世界美麗面貌，並與家人留下美好的回憶。在享受絕對奢華的尊榮感，同時也能追尋自我內心的平靜。

悅榕集團Banyan Group是一家全球領先的獨立運營酒店集團，始終堅持以開拓創新精神，打造設計為先的旅行體驗，並踐行負責任的旅行承諾。