中鼎3月每股虧0.2元

中鼎（9933）因近期股價暴漲暴跌，昨（23）日應證交所要求公告最新財務狀況。中鼎自結3月單月稅後虧損約1.64億元、每股淨損約0.2元。

中鼎首季累計稅後純益1.76億元，每股純益0.22元；其中，今年前二月稅後純益0.12元，每股純益0.02元。

中鼎集團近一周因赴美投資BKRF工程案踩雷，股價暴跌，隨後在公司啟動私募、股利調整兩大案後，昨天收漲停價28.2元，上漲2.55元。

中鼎表示，為投資BKRF工程案先預作管控，3月財報已先自發性先行提列損失，未來BKRF營運有金流還款，可望適時回沖款項，惟回沖金額由會計師評估、認定為準。

中鼎集團赴美投資BKRF工程案、業主GCEH聲請重整而踩雷；本月16日晚間因業主GCEH與其14家子公司一起向美國德州南區破產法院聲請破產重整（Chapter 11）。不過，GCEH旗下100%子公司Bakersfield Renewable Fuels, LLC（BKRF）之BKRF大型生質柴油煉製廠工程案，中鼎子公司CTCIA仍對BKRF有高達新台幣196.04億元的應收帳款未收回。

中鼎集團強調，公司已先與其他債權人事先協商完成；其次、集團與GCEH其他債權人在業主既存債務達成「分年清償」初步共識；最後，集團依此共識，擬訂重整支持協議提交予法院審理中，最快第3季法院核定重整計劃。

中鼎董事會日前決議啟動私募、股利調整兩案，中鼎重申，承攬本案時，集團有要求BKRF提供母公司擔保，故BKRF未付之工程款，會由GCEH負擔；再者，GCEH重整對中鼎造成的影響雖具風險，但在債權已有擔保情況下，尤其有擔保設定金額遠超過應收帳款近200億元，因此損失在集團控制之中。