資策會三任務 助百業轉型

資策會董事長黃仲銘昨（23）日指出，將啟動「驅策AI發展」、「建構數位生態」、「開展國際合作」三大核心任務，目標打造強韌、創新、永續的資策會，全力協助台灣百工百業數位轉型。

黃仲銘與執行長范俊逸共同擘劃資策會新藍圖，昨天對外說明。黃仲銘去年6月接任董事長，他坦言，在變局中接棒不易。范俊逸是今年2月就任執行長，他說，全球供應鏈重組與地緣政治的風險，正是資策會優化升級的時機。

資策會表示，未來將聚焦AI發展與資安治理兩大主軸，對齊國家政策，並積極開拓政府計畫外的收入來源，運用既有能量深入地方政府、國營事業及大型企業，提供數位轉型與商業模式再造服務，擴大產業賦能。

黃仲銘指出，資策會將凝聚研發能量，開發解決方案後與資服業者合作，進行客製化落地，甚至共組國際隊。范俊逸則強調，除爭取部會計畫，更要主動出擊，擴大服務範疇。

在具體行動上，「驅策AI發展」將推動人工智慧島等計畫，鎖定餐飲、長照、製造等關鍵領域建構AI應用示範，並與高餐大等學府合作培育AI即戰力人才。

在建構數位生態方面，著重碳排資料治理、綠色供應鏈（已與台灣富士通合作）、晶片安全合規、自駕通訊韌性網路等基礎建設，並推動跨領域職能護照。

此外，在開展國際合作上，已深化與日本青森縣交流、參與歐盟AI安全計畫（SAFEXPLAIN），並取得ISO資安驗證資格，亦正與Google台灣探索雲端及AI落地合作。

資策會強調，將持續扮演「數位轉型智庫」角色，整合技術、顧問、政策協力與人才培育四大能量，成為政府與產業關鍵橋樑，助台灣掌握數位機遇，共創信賴永續的產業未來。