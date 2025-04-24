車用三展 聚焦智慧移動

2025台灣汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展及台北國際車用電子展昨（23）日盛大開展，外貿協會指出，今年聚焦多元創新、永續未來、移動生態系等三大核心技術應用，國內外有逾5,000位專業買主登記參觀。

貿協表示，今年以全新品牌「360° MOBILITY Mega Shows」聯合展出，展場以「Drive Smart、Drive the Future」為主軸，聚焦AI科技，規劃13個展區，涵蓋車輛零件、改裝配件、車輛照明、移動科技等。

經濟部次長江文若表示，台灣去年汽機車零組件產值達到新台幣3,461億元，其中外銷值近3,000億元，若結合國內汽機車零組件及車用電子，已創造台灣另一個兆元產業。

貿協董事長黃志芳表示，本次有17國、1,000家廠商參展，使用逾2,500個攤位。除聚焦AI、自駕與電動化等未來移動趨勢，更舉辦國際論壇，邀請高通、台達電、和碩等國內外指標企業代表，分享AI創新、能源革新、邊緣AI、智慧移動、電動車與自駕車、車用半導體等技術應用進展。

因應美國針對汽車、零組件發布的關稅政策，也辦理美、墨兩國專家的商機分享，提供車用產業在北美的布局及拓銷資訊。

今年參展廠商涵蓋整車製造、關鍵零配件及綠能解決方案。整車包括和泰車、成運汽車；零配件有虎山、為升、耿鼎等；電能相關企業如台達電、華城電能、起而行綠能等。

電子代工大廠鴻海，以及電子、科技業如微星、神達等也參展；國際廠商有德州儀器、博世、德國萊茵等企業參與。

鴻海是今年車用電子展最大規模參展廠商，展示一系列智慧電動車平台相關產品，鴻海發言人巫俊毅表示，對今年的成長非常有信心，其中主要成長動能還是來自AI相關產品，而電動車（EV）今年也會有更多進展。