快訊

看護來台作證剴剴遭凌虐 他列9大酷刑 網友看到哭

周六上凱道 盧秀燕表態後「調不到遊覽車」

浩鼎還有一項藥物面臨挑戰

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

浩鼎（4174）昨（23）日召開記者會，宣布將中止指標性新藥OBI-822臨床試驗。

浩鼎表示，這項藥物是根據前中研院長翁啟惠所開發的OPopSTM醣類自動合成法而來，從Globo H醣脂類所發展的新藥，浩鼎仍有一項OBI-833是依Globo H平台發展的藥品，目前仍在處於二期臨床試驗階段，將評估後續是否持續投入開發。

浩鼎表示，OBI-833是一種新型主動癌症免疫療法，針對腫瘤表面聚醣抗原Globo H，其作用是將Globo H與載體蛋白白喉毒素CRM197連接起來。進入體內後會刺激免疫細胞產生針對Globo H的抗體進而治療癌症。

根據浩鼎官網介紹，Globo H是1983年Hakomori教授自人體乳癌細胞MCF-7中發現的醣脂類，在很多癌症表面都有高度表現現象，如乳癌、攝護腺癌及肺癌，近80%癌細胞表現Globo H醣類抗原；因此Globo H是理想的癌症免疫治療標的。

浩鼎 癌症

延伸閱讀

乳房有腫塊及早就診 三陰性乳癌患者手術後化療恢復佳

2025癌症論壇／晚期確診居高不下 曾令民：乳癌篩檢率近4成衝刺中

桃園婦人因這觀念乳癌變四期 醫師跨科精準治療6年穩病況

4種最易罹癌飲品！一款年輕人最愛 每日飲胰臟癌風險多87%

相關新聞

1顆維他命賣多少？和美價差3倍 台人出國狂帶貨…降保健品關稅勢在必行

因應台美貿易談判，政府研議調降保健品現行30％的進口關稅，民眾有望買到更便宜的維他命。但面對未來市場競爭加劇、代工產線外移，如何幫助國內業者度過難關，成為政府的新挑戰。

車用三展 聚焦智慧移動

2025台灣汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展及台北國際車用電子展昨（23）日盛大開展，外貿協會指出，今年聚焦多元創新、...

浩鼎抗乳癌新藥開發喊卡 未來將專注投入次世代 ADC 研發

浩鼎昨（23）日在櫃買中心召開記者會，說明公司發展治療三陰性乳癌（TNBC）的主動免疫抗癌新藥Adagloxad Sim...

車用三展 聚焦智慧移動

2025台灣汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展及台北國際車用電子展昨（23）日盛大開展，外貿協會指出，今年聚焦多元創新、...

浩鼎還有一項藥物面臨挑戰

浩鼎昨（23）日召開記者會，宣布將中止指標性新藥OBI-822臨床試驗。

資策會三任務 助百業轉型

資策會董事長黃仲銘昨（23）日指出，將啟動「驅策AI發展」、「建構數位生態」、「開展國際合作」三大核心任務，目標打造強韌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。