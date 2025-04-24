浩鼎還有一項藥物面臨挑戰
浩鼎（4174）昨（23）日召開記者會，宣布將中止指標性新藥OBI-822臨床試驗。
浩鼎表示，這項藥物是根據前中研院長翁啟惠所開發的OPopSTM醣類自動合成法而來，從Globo H醣脂類所發展的新藥，浩鼎仍有一項OBI-833是依Globo H平台發展的藥品，目前仍在處於二期臨床試驗階段，將評估後續是否持續投入開發。
浩鼎表示，OBI-833是一種新型主動癌症免疫療法，針對腫瘤表面聚醣抗原Globo H，其作用是將Globo H與載體蛋白白喉毒素CRM197連接起來。進入體內後會刺激免疫細胞產生針對Globo H的抗體進而治療癌症。
根據浩鼎官網介紹，Globo H是1983年Hakomori教授自人體乳癌細胞MCF-7中發現的醣脂類，在很多癌症表面都有高度表現現象，如乳癌、攝護腺癌及肺癌，近80%癌細胞表現Globo H醣類抗原；因此Globo H是理想的癌症免疫治療標的。
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