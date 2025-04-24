浩鼎抗乳癌新藥開發喊卡 未來將專注投入次世代 ADC 研發

浩鼎（4174）昨（23）日在櫃買中心召開記者會，說明公司發展治療三陰性乳癌（TNBC）的主動免疫抗癌新藥Adagloxad Simolenin（OBI-822）／OBI-821三期臨床試驗第二次期中分析。浩鼎表示，根據獨立醫學及統計學者所組成的資料及安全監測委員會（DSMB）的建議，公司經審慎評估後決議中止試驗。

浩鼎這項決定，代表前中研院長翁啟惠以其醣分子化學技術所開發的新藥，繼2016年解盲失利後再度面臨重挫。

浩鼎成立源起就是創辦人張念慈與翁啟惠為實現醣分子新藥發展理想，在潤泰集團總裁尹衍樑支持下成軍，在翁啟惠的技術、尹衍樑的資金與張念慈的管理經驗下，浩鼎股價由2012年興櫃時的50多元起漲，到2016年最高曾達755元。浩鼎昨天收46.85元，上漲1.45元。

浩鼎表示，OBI-822/OBI-821三期臨床試驗係以三陰性乳癌早期患者手術後、Globo H呈陽性的高風險族群為收案對象。臨床試驗設計進行兩次期中分析，由DSMB根據分析數據推估本試驗最終的成功機率。第一次期中分析於2024年初完成，DSMB建議試驗應持續進行。由於本試驗已達第二次期中分析標準，即解盲條件187件主要評估指標事件中的113件，DSMB於昨天開會討論後，做出中止試驗建議。

浩鼎內部經審慎分析、推演及評估，並綜合多位專家意見後，決議停止該試驗。浩鼎執行長王慧君指出，從事Globo H相關產品開發已有很長時間，要做此決定並不容易，有很深的遺憾；但從事新藥開發本來就有風險、有成敗，這是新藥開發的常態，每一步都在為未來成功奠定基礎。

王慧君強調，浩鼎這兩年已經轉型，今後將集中資源專注於次世代抗體藥物複合體（ADC）的開發；公司有經驗豐富的團隊，目前在ADC領域已建立創新的關鍵技術平台，擁有極具潛力的產品線，並獲得國際專業領域的肯定，浩鼎亦積極尋求早期授權與全球合作機會。

王慧君並向協助試驗進行的病人、醫護人員和試驗主持人致謝。她強調，浩鼎會愈挫愈勇，直到交出成績。