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安成：合併杜康發揮綜效 增加新藥產品組合

中央社／ 台北23日電

安成生技宣布合併杜康藥業，今天舉行法人說明會。董事長吳怡君強調，合併後的新安成生技將發揮一加一大於二綜效，核心資產增加，包括2項進入二期以上臨床試驗的新藥產品，憑藉互補性高的團隊，能整合內外資源，提升研發與市場競爭力。

吳怡君表示，有2項進入二期以上臨床試驗的候選新藥，當新藥開發進展到符合申請科技事業上市櫃條件時，如完成二期臨床試驗且有重大授權進度，將啟動上市櫃申請作業，她對新安成生技未來展望持樂觀態度。

安成生技總經理蔡承恩在簡報時指出，合併案的預期綜效將分別展現在擴充產品線、擴展治療領域、提升經營效率及資本市場重新定位等，盼大幅提升市場能見度與股東價值。

蔡承恩表示，合併杜康藥業對安成生技最直接且立即的效益，就是增加新藥產品組合，且適應症從罕見疾病與發炎性皮膚疾病，擴充至中樞神經系統的精神疾病領域，大幅提升市場估值。新安成生技未來的產品線將包括軟膏新藥、凝膠新藥及憂鬱症相關的口服新藥。

展望未來，吳怡君表示，本合併案尚須提請雙方股東會決議通過，但在創辦人兼大股東陳志明支持下，資源整合方向不變，預期包括行政、法規、財務、研究與臨床執行等綜效都將陸續顯現。

新藥開發 生技 股東會

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