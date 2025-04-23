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高雄林園近2萬坪工業地喊賣、底價14.5億 瞄準供應鏈重組關鍵點

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
高雄市林園產業園區近2萬坪特種工業區土地啟動公開標售，底價14.5億元，今年5月5日截標。仲量聯行提供
高雄市林園產業園區近2萬坪特種工業區土地啟動公開標售，底價14.5億元，今年5月5日截標。仲量聯行提供

在全球供應鏈板塊加速位移之際，近期由美國總統川普主導的關稅政策，為全球經濟投下震撼彈，引發股市劇烈動盪。面對這波由地緣政治與貿易保護主義交織而成的市場危機，企業競逐供應鏈韌性與升級已是刻不容緩的戰略布局，位於高雄林園產業園區內一宗面積近2萬坪的特種工業用地同時釋出標售，頗有瞄準供應鏈重組商機的意味。

負責本次標售作業的商仲業者仲量聯行（JLL）表示，該案是南台灣近年來罕見釋出的大面積工業用地，僅15公里即可抵達高雄港第三貨櫃中心，30分鐘車程直達小港國際機場，高效連結全球市場的物流網絡，同時有效降低因國際貿易摩擦帶來的運輸風險，展現「海陸雙樞紐」的戰略地位與豐沛產業紅利，可望成為企業在全球供應鏈重塑下的戰略要地。

同時，該案周邊10公里範圍內匯聚超過120家石化及材料中下游廠商，形成緊密且成熟的產業生態圈，不僅能大幅降低運輸成本，更能促進上下游企業的合作與創新發展能力，打造高效率供應鏈，有效應對全球經濟波動帶來的挑戰；本次公開標售底價為14.5億元，投標截止日期為今年5月5日。

值得注意的是，高雄市政府正積極推動「林園產業園區升級轉型計畫」，因應台灣2050淨零排放目標，引入綠能科技、創新研發、高階製造等無煙囪產業，以帶動林園地區都市發展。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華強調，此宗標售案的核心價值在於其「三高」特質，包括「高產業關聯度」、「高基礎建設完備度」、「高政策支持度」，使其成為尖端材料、綠色能源及高值化石化等，高成長產業的落腳處，更是企業布局亞太市場的關鍵入場券。

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