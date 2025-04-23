阜爾運通：今年停車場經營目標突破1300場
阜爾運通總經理潘壕新今天表示，今年停車場經營目標突破1300場，第1季開場營運包括南港LaLaport、中信總部、新光站前摩天大樓、豐原醫院、光田醫院向上院區等大型案件。
阜爾運通今天舉行線上法人說明會，除停車場經營，針對停車場系統銷售部分，潘壕新指出，近年針對商業大樓及商場大型開發案件，並積極爭取智慧路邊停車市場，導入停車系統。
除已導入高雄北區3000格停車系統，台中南區導入300格，全案總共1.2萬車格將陸續導入；竹北市案件預計全案共5160車格，將於今、明兩年完成全面導入智慧化停車系統。
潘壕新表示，海外市場目前除協助泰國公司爭取停車系統訂單外，從今年開始推動城市停車管理業務。初期將優先提供大型購物商場的代管服務，並評估開發新停車場的可行性。
東北亞市場方面，將洽談尋找適合的中小型停車服務公司，將透過併購或合資方式進入市場，先穩固停車場經營，再推廣停車系統銷售業務。
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