元利信義聯勤低樓層戶3.44億成交 每坪219.4萬居豪宅單價王

根據實價登錄資料，「One Park Taipei元利信義聯勤」於1月交易低樓層戶，總價約3.44億元，共169.96坪，每坪219.4萬元，是該社區目前揭露的最低單價交易，不過仍暫居今年的豪宅單價王，業者指出，近期不少高資產客戶因政策、經濟不穩定因素，看準建商讓利空間，伺機而動。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei元利信義聯勤」目前實價已揭露56筆交易，過去每戶成交單價均破220萬元，是台北豪宅兩百萬俱樂部成員，不少商界名流、投資富豪居住於此，最新交易位於該社區低樓層，部分視野恐受高架橋影響，較有議價空間。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，台北市總價7000萬元以上的豪宅交易，2025年截至目前為止揭露共40筆，其中大安區有9筆最多，其次為中正區8筆、松山區5筆。至於平均成交價格部分，總價平均1億3260萬元、單價136.8萬元，平均坪數則有111坪。

張旭嵐指出，囤房稅2.0上路，豪宅建商持有成本加重，新豪宅建商的稅負壓力不小，觀察目前揭露的40筆中，有18筆屬於五年內的新豪宅，佔45%，屋齡十年內的交易則有25筆，佔60%；而部分高資產族看準在政策和經濟等多方壓力下，今年建商較有讓利可能性，因此也較願意積極議價，伺機而動。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北市總價7000萬元以上的住宅，是目前央行限貸令的信用管制對象，規定貸款額度不可超過3成，且無寬限期。不過能達到央行豪宅門檻的買家，大多資產背景雄厚，因此出現不少高價住宅的買方，以現金支付，不需要貸款的案例，所以限貸令對豪宅市場影響有限。然而高端客較關心的是國際政經情勢、美國關稅戰、通貨膨脹風險、股市波動不確定性等因素，在資產配置上選擇相對穩健的不動產，作為避險工具之一。