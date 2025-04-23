鋼聯執行長林明儒將退休 由總經理林才翔接任
鋼聯（6581）23日董事會，通過第1季財報每股稅後純益（EPS）1.28元；另原執行長林明儒預定今年股東會後退休，遺缺將由現任總經理林才翔接任。
鋼聯第1季累計營業收入4.9億元，營業毛利2.6億元，營業利益1.89億元，稅前盈餘1.79億元，第1季稅後純益1.42億元，EPS1.28元。鋼聯第1季期末總資產56.4億元，期末總負債17億元，期末歸屬於母公司業主權益39.4億元。
23日鋼聯董事會通過多項高層人事案。由於現任執行長林明儒將於5月27日股東會後退休，董事會決議通過由現任總經理林才翔接任執行長，於5月27日生效。總經理遺缺由廠長謝宗霖接任，另原管理處經理林琨傑升任協理，職缺由會計管理師陳襄瑋接任。
法人指出，鋼聯在林明儒領軍下，公司治理到位，營運走在上坡路，獲利表現轉強。基本面部分，受到鋅礦供應緊張，以及中國大陸需求回升使國際鋅價逐步走升，再加上加工費下降使公司氧化鋅產品售價利差擴大。
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