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大亞集團強勢登場2025台北AMPA 聚焦新能源與無人機應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大亞集團也跨足航太產業，與專業馬達製造商共同導入量產製程，採用TD-CCAW超導熱銅包鋁線與自黏線技術，攜手推動本土無人機供應鏈發展。圖／大亞集團提供
大亞集團也跨足航太產業，與專業馬達製造商共同導入量產製程，採用TD-CCAW超導熱銅包鋁線與自黏線技術，攜手推動本土無人機供應鏈發展。圖／大亞集團提供

2025 Taipei AMPA台北國際汽機車零配件展暨台北國際車用電子展，4月23日於南港展覽館隆重登場。大亞集團整合集團旗下漆包線事業群、電力通信事業群、大恒電線電纜及協同能源聯合參展，完整展示從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理的全方位能源鏈技術與產品，展現驅動產業升級的創新實力。本次展出，大亞將聚焦新能源載具與無人機市場，以創新材料與高效方案為核心，致力成為臺灣綠色能源鏈結的領導品牌。

大亞集團深耕漆包線技術多年，市占率穩居國內第一，並積極拓展新能源載具馬達市場需求，大亞漆線群持續優化LDW 平角低介電漆包線及IFDW抗突波漆包線，以符合客戶產品應用需求。此外，大亞也積極佈局無人機市場，推出具備輕量、高導熱與續航優勢的TD-CCAW超導熱銅包鋁線，該產品已取得發明專利，能顯著提升無人機馬達效率，擴展高階應用場域。

在車內配線方面，大恒電線電纜推出通過TUV ISO 19642-5（單層）與ISO 19642-9（雙層）國際標準認證的電纜產品，並通過車測中心ISO 6722-1：2011抗火焰傳播試驗，為電動車系統安全與耐用性提供堅實保障。

2025 台北 AMPA 於4月23日在南港展覽館盛大登場，大亞集團整合漆包線事業群、電力通信事業群、大�盚q線電纜與協同能源聯合參展。圖／大亞集團提供
2025 台北 AMPA 於4月23日在南港展覽館盛大登場，大亞集團整合漆包線事業群、電力通信事業群、大�盚q線電纜與協同能源聯合參展。圖／大亞集團提供

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