大亞集團強勢登場2025台北AMPA 聚焦新能源與無人機應用

2025 Taipei AMPA台北國際汽機車零配件展暨台北國際車用電子展，4月23日於南港展覽館隆重登場。大亞集團整合集團旗下漆包線事業群、電力通信事業群、大恒電線電纜及協同能源聯合參展，完整展示從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理的全方位能源鏈技術與產品，展現驅動產業升級的創新實力。本次展出，大亞將聚焦新能源載具與無人機市場，以創新材料與高效方案為核心，致力成為臺灣綠色能源鏈結的領導品牌。

大亞集團深耕漆包線技術多年，市占率穩居國內第一，並積極拓展新能源載具馬達市場需求，大亞漆線群持續優化LDW 平角低介電漆包線及IFDW抗突波漆包線，以符合客戶產品應用需求。此外，大亞也積極佈局無人機市場，推出具備輕量、高導熱與續航優勢的TD-CCAW超導熱銅包鋁線，該產品已取得發明專利，能顯著提升無人機馬達效率，擴展高階應用場域。