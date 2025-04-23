泓德能源打造全場域智慧能源解決方案 亮相多款充電產品

國際智慧能源品牌泓德能源（6873）再度參加「2025台灣國際智慧移動展」，並攜手與士林電機合資成立的新星充電，以雙展區規模聯合展出虛擬電廠概念下的多項智慧能源解決方案，包括「光儲充解決方案」、「充電站營運解決方案」、「智慧住宅解決方案」以及偕同策略夥伴台灣大哥大共同推出的「智慧能源管理解決方案」，和自有品牌TITAN全系列充電樁設備，完整呈現整合實力與應用落地能力。

泓德能源展出「光儲充解決方案」應用情境，整合太陽光電系統、儲能設備與電動車充電樁，透過能源管理系統即時掌握發電、用電與儲電狀態，實現自發自用與能量最佳化調度。系統可依據時間電價進行能量轉移，離峰時儲電、尖峰時釋放，創造能源套利效益；亦可於停電時維持重要負載運作，提升場域韌性。電動車充電設備則可作為營收入口，結合綠電供應提供具價格競爭力的快充服務，協助用戶參與需量反應與電力輔助服務市場。未來更可銜接碳權交易及碳信用機制，打造可持續、可營運的微電網架構，促進能源共享經濟加速落地。

泓德能源旗下星舟快充展出的「充電站營運解決方案」，提供從投資選址、設備建置到營運管理的一站式整合服務，適用於住宅社區、企業園區、商辦大樓及公共停車場等多元場域。方案透過「智慧開電系統」結合人口密度、車輛掛牌與車流資訊，並以AI分析景點熱度與潛在使用量，協助業者精準選址、掌握投資時機；再搭配「AI雲端充電管理平台」串聯TITAN系列充電樁，提供設備全生命週期的自動化管理，靈活調整站點規模與資源配置。平台內建視覺化儀表板，透過地圖介面即時呈現全台各站點營收數據與區域統計，使用者可互動深入各層級資訊，協助營運商有效提升管理效率、強化市場反應速度。