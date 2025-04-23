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中龍舉辦「鋼結構耐震防災技術研討會」 獲得熱烈迴響

經濟日報／ 【記者林政鋒／高雄報導】
中龍舉辦「鋼結構耐震防災技術研討會」，獲得熱烈迴響。中龍提供
中龍舉辦「鋼結構耐震防災技術研討會」，獲得熱烈迴響。中龍提供

中龍鋼鐵23日舉辦「鋼結構耐震防災技術研討會」，攜手產業提升建築安全，吸引50餘家關連企業，以及近130名鋼結構產業鏈各領域專家參與，其中超過七成是建築師、結構技師與土木技師，共同聚焦鋼結構耐震設計、材料應用及檢測技術，進行深度分享與技術交流。

中龍總經理梁乃文表示，台灣地震頻繁，今年1月21日嘉南地區芮氏規模6.4地震，建築物災損超過4000戶，3月緬甸8.2強震，造成數千人死傷，震後場景令人怵目驚心，凸顯建築結構物的耐震性能至關重要。

中龍具備最新煉鋼、軋鋼設備與產製技術，近年突破設限成功開發出高強度耐震SM570型鋼與窄板，協助高樓減重，提升耐震效能。中龍不只銷售鋼材、開發鋼材，亦可提供客製化產品與技術服務支援，深化上下游合作，提升整體鋼結構產業安全水準。

身兼中華民國鋼結構協會秘書長的中龍冶金技術處長彭朋畿說，鋼結構有三大優勢，包括耐震、耐看與耐久。例如台灣最高101大樓，充分展現鋼結構力與美。例案二是明年將完工的淡江大橋，設計壽命120年跨越一個世紀，同時鋼結構90%可回收，完全符合全球減碳趨勢。

不過要發揮鋼結構三項優勢更需要好的鋼材，中龍開發高功能結構用鋼，共創鋼結構產業價值，未來鋼構產業仍面臨技術與法規標準持續升級挑戰，中龍將持續投入在地化技術服務，攜手專業技師共同打造更安全、更可靠的建築結構體系。

中龍舉辦「鋼結構耐震防災技術研討會」，獲得熱烈迴響。中龍提供
中龍舉辦「鋼結構耐震防災技術研討會」，獲得熱烈迴響。中龍提供
中龍舉辦「鋼結構耐震防災技術研討會」，獲得熱烈迴響。中龍提供
中龍舉辦「鋼結構耐震防災技術研討會」，獲得熱烈迴響。中龍提供

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