房市涼了！前兩月預售屋僅賣7千餘戶 寫下近五年同期新低
根據最新實價預售揭露件數統計，今年前兩月預售揭露戶數僅7,167戶，較去年同期將近兩萬戶年減64%，更寫下近五年以來同期的新低。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，由於預售市場過往就是房市領頭羊，受到房市風向改變與房貸政策影響，以及前兩月預售屋交易狀況，顯見當前民眾對於購買預售案顯得更為謹慎。
曾敬德表示，1、2月雖然有年節影響，不過預售案揭露件數出現明顯量縮，反映市場已經沒有不買會更貴心態，反而精挑細選適合自己的個案謹慎購屋，現在市場上已經呈現個案表現。
曾敬德指出，觀察揭露狀況可以發現，房價飆漲區這波量縮也越明顯，顯示整體買氣漸趨冷靜，不過前兩月交易還沒有反應關稅後的台股大跌，倘若預售買氣持續遲滯，開發商銷售時間拉長，要觀察價格是否出現動搖。
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