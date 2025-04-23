快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

房市涼了！前兩月預售屋僅賣7千餘戶 寫下近五年同期新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據最新實價預售揭露件數統計，今年前兩月預售揭露戶數僅7167戶，較去年同期將近兩萬戶年減64%，更寫下近五年以來同期的新低。信義房屋提供
根據最新實價預售揭露件數統計，今年前兩月預售揭露戶數僅7167戶，較去年同期將近兩萬戶年減64%，更寫下近五年以來同期的新低。信義房屋提供

根據最新實價預售揭露件數統計，今年前兩月預售揭露戶數僅7,167戶，較去年同期將近兩萬戶年減64%，更寫下近五年以來同期的新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，由於預售市場過往就是房市領頭羊，受到房市風向改變與房貸政策影響，以及前兩月預售屋交易狀況，顯見當前民眾對於購買預售案顯得更為謹慎。

曾敬德表示，1、2月雖然有年節影響，不過預售案揭露件數出現明顯量縮，反映市場已經沒有不買會更貴心態，反而精挑細選適合自己的個案謹慎購屋，現在市場上已經呈現個案表現。

曾敬德指出，觀察揭露狀況可以發現，房價飆漲區這波量縮也越明顯，顯示整體買氣漸趨冷靜，不過前兩月交易還沒有反應關稅後的台股大跌，倘若預售買氣持續遲滯，開發商銷售時間拉長，要觀察價格是否出現動搖。

台股 房市 買氣

延伸閱讀

羅智強疑辦藍不辦綠 調查局長：不罵作弊的讓我confuse

新北增1麻疹確診累計2例 外縣市個案匡列接觸者

麻疹確診個案15日曾在台中活動 中市衛生局公布這3處足跡追蹤35人

房市退燒訊號！第一季房地合一稅衰退11% 創近七季新低

相關新聞

2025年豪宅王又是「它」 低樓層戶每坪成交價近220萬元

實價登錄今年再度出現單價破200萬的豪宅交易，「One Park Taipei元利信義聯勤」1月交易低樓層戶，總價約3....

商辦租賃市場起風了 CBRE：今年「房東市場」步入尾聲

據世邦魏理仕研究部最新統計，2025年第1季台北市中心優質辦公室淨去化量總計4,632坪，寫下過去一年以來單季最高，大致...

集盛董事會推舉蘇百煌接任董事長 二代接班正式啟動

集盛（1455）23日召開董事會，通過由現任總經理蘇百煌接任董事長一職，接棒日前辭世的創辦人暨原董事長葉守焞，宣告企業正...

我國航空添加 SAF 今啟動 民航局估今年可減碳1.5萬噸

交通部23日於高雄國際機場盛大舉辦我國首度添加永續航空燃油（SAF）啟動儀式，民航局指出，中油及台塑化兩已取得CORSI...

北市表揚傑出不動產經紀人員 信義房屋獲獎人數居冠

台北市不動產仲介經紀商業同業公會舉辦2025年度「第十九屆傑出不動產經紀人員」表揚大會，鼓勵專業表現與優質服務。信義房屋...

雙引擎成長 王座國際併購養心51%股權

王座國際宣布以1.071億元併購養心餐飲51%股權，也是首次跨出代理經營，王座總經理林子恒表示，王座在代理授權、連鎖化是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。