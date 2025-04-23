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房市轉冷！建商不拚快銷拚氣質 台中接待中心掀起藝術行銷戰

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台中品牌建商紛紛轉向以「軟實力」經營客戶關係，近期接待中心掀起一波藝術展覽潮流。圖／陸府生活美學教育基金會提供
台中品牌建商紛紛轉向以「軟實力」經營客戶關係，近期接待中心掀起一波藝術展覽潮流。圖／陸府生活美學教育基金會提供

近期受到美國總統川普關稅大戰影響，房市景氣趨緩、買氣愈趨保守，台中品牌建商紛紛轉向以「軟實力」經營客戶關係，近期接待中心掀起一波藝術展覽潮流，不只延伸建築美學，企圖藉由藝術展演拉近與潛在客戶的情感距離。

包括素有「完美生活提案者、永續美宅實踐家」美名的精銳建設集結台美日韓藝術家打造沉浸式藝術展；陸府建設旗下「陸府生活美學教育基金會」則推出《人．造自然》主題展；而講究原創的鉅虹建設特別邀請台灣原生藝術家康木祥，展出101退役電梯鋼纜的系列作品。

精銳建設於北屯曜精銳接待中心舉辦《曜動・尋覓綠藝之境》當代藝術聯展，2025年4月19日至6月22日為期兩個多月的展覽將集結日本當代藝術家奈良美智、草間彌生、村上隆、塩田千春、名和晃平，台韓藝術家王尋、張育嘉、洪易、李慶美等38件雕塑、油畫、版畫與裝置藝術品，每件作品皆與自然、人文相關，巧妙融合場域大面積落地玻璃與綠意盎然的景觀設計，讓參展者能夠隨著光影的變化，細細品味每件藝術品的獨特風貌。

深耕台中房市多年的精銳建設，不僅以卓越的建築實力締造多項地標，更將美學DNA深植品牌核心。自2012年創立「精銳AAM藝術館」以來，便與202位國內外藝術家攜手策劃八檔重量級展演，吸引超過1.35萬人次走入藝術場域，同時透過「精銳森林會」，將美學涵養融入企業文化，培養團隊的藝術鑑賞力與創造力，從內而外展現品牌在美學素養的堅持。

陸府建設今年適逢品牌成立35週年，秉持「生態、生活、生命」及「開發多少土地，就還給地球多少綠意」的核心理念，致力於都市生態環境的營造與推廣；為慶祝這個里程碑，即日起至8月31日（日）於陸府植深館展出《人．造自然》主題展，由段存真擔任策展人，並邀請李光裕、廖浩哲、陳漢聲、陳肇驊及張庭溦五位藝術家，透過多元創作詮釋人類與自然環境的互動關係。

此次展覽正呼應著陸府建設35年來的核心理念，陸府以「弱建築、強景觀」的生機建築理念，顛覆傳統先設計建築再規劃植栽的做法，透過在都市中打造垂直森林與生態跳島，已在台中種植超過3000棵喬木，建造超過50個住宅社區。

目前已完工的「陸府織森」、熱銷中的「陸府續森」均獲市場肯定，前者四年內單價從56萬元升值至80.6萬元，漲幅45%；後者均價達83萬元，最高單價更突破99萬元。陸府表示，今年第三季也將於水湳經貿園區推出全新個案，持續實踐生態永續理念。

此外，鉅虹建設位於13期重劃區的「鉅虹綠美館」，邀請台灣原生藝術家康木祥展出6座101退役電梯鋼纜作品。康木祥在藝術創作中，表達對資源的珍惜、地球的愛護，以及對家人的珍惜與包容；這樣的生命理念與鉅虹建設董事長劉品辰，其所展現在建築作品中的真誠省思，不斷追求對周遭環境、生活習慣與未來發展的提升與回歸純粹，使得兩位開展此次的合作契機，共同以藝術傳達「love earth生活更純粹」。

劉品辰指出，鉅虹綠美館由內而外的建築規劃，巧然納入自然元素於生活之中的永續美好理念，隨處可見綠色植栽所延伸的穿透感，一棵佇立在藝術大廳中的原生種賽赤楠，讓綠美館儼然成為森林場域。而場館本身坐落在13期，周邊有大慶火車站、捷運綠線，又有中山醫學大學與鄰近八期的秀泰文心等形成的生活圈，相當便捷。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析，受到關稅等外部不確定因素影響，近期房市觀望氛圍加重，購屋族普遍轉趨保守。在這樣的市場環境下，建商開始回歸品牌根本，透過文化、藝術等軟性行銷深化品牌印象，強化客戶黏著度。

從近期台中多家品牌建商接連舉辦藝術展覽來看，正反映出業者已從過往拼銷售、拚開發，轉向經營品牌調性與美學風格，藉由接待中心的展演空間，傳遞企業理念與價值主張，進一步培養長期認同的支持族群，為未來景氣回溫時蓄積品牌動能。

鉅虹綠美館進駐13期，邀請藝術家康木祥大師，展演六座大型不鏽鋼作品，包括101退役鋼纜的系列作品。圖／業者提供
鉅虹綠美館進駐13期，邀請藝術家康木祥大師，展演六座大型不鏽鋼作品，包括101退役鋼纜的系列作品。圖／業者提供

建商 生態 藝術家

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