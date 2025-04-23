2030航空業添加SAF、目標5% 生產料源恐不足自產

因應我國2050淨零轉型目標，航空業也積極投入減碳行列，交通部民航局依循國際民航組織（ICAO）決議，鼓勵航空公司以2030年使用5% SAF為目標，中油、台塑（1301）今年估計SAF供應近6000公噸，23日華航（2610）、長榮（2603）、星宇三大國籍航空首度在國內添加SAF。台塑化（6505）坦言廢食用油要作為航空燃油還有很多法規要修正，現在離未來5%目標仍遙遠

依ICAO決議2030年使用SAF減碳量達國際空運減碳量之5%目標，為達成淨零碳排目標、加速航空業減碳，民航局遵循決議並參考各國推動作法，鼓勵航空公司以2030年使用5%的SAF為目標，並啟動於我國機場添加SAF之試行計畫，預計2025年上半年於桃機及松機由台灣中油公司為國籍航空首次添加SAF，加速國籍航空碳排放減量。

不過，目前國內SAF燃油由台塑石化自產、中油進口。而中油規畫明年第三季將投入自產。民航局指出，台灣中油及台塑石化公司已於去年12月及今年2月取得CORSIA國際認證，今年分別進口400噸與自產5500噸SAF，即起將提供國籍航空公司使用，預估今年減碳效益可達15000噸。

由於SAF原料主要為廢食用油，大家最擔心的就是料源不足問題。台塑化總經理林克彥表示，台灣廢食用油總量很多，預計達10萬噸，但過去沒有SAF產業，廢食用油多用於生質柴油，恐怕無法全用於生產SAF，未來會想辦法爭取更多廢食用油進到SAF系統。此外，廢食用油要作為航空燃油還有很多法規要修正，現在離未來5%目標仍遙遠，只仰賴國內不夠，可能要進口或採取其他來源。

台灣中油董事長方振仁則表示，廢食用油面臨不足問題，已跟環境部溝通開放進口，目前還在協調中。由於現在自產產量不大，初步來源仍充足，但長遠要朝自產100%方向規劃，可能就要考慮其他原料，並做可行性評估。

至於有關先前國科會有提出對於我國要生產SAF，將透過跨部會整合推動，並建立SAF生產產業聚落及示範專區，或先進技術示範基地；中長期則是吸引國際班機來添加SAF，發展為亞太地區SAF產製轉運中心，建置新興生質燃料產業及國際輸出或供應能力。對此，民航局長何淑萍也說，目前已經有跟經濟部建立工作小組，今天的添加示範就是起點，期盼未來能夠持續朝自產SAF這個方向前進。