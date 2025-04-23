智冠攜手弘煜科 二次元手遊《風色幻想NeXus》明上市

智冠集團子公司遊戲新幹線與弘煜科技強強聯手，23日重磅宣布共同推動全新模式「國產遊戲IP 虛擬偶像化」，包含運用國產IP內容、二次元與遊戲虛擬角色雙向整合、市場推廣、異業合作、並且延伸布局海外市場，建構新型態的原創內容生態圈，為台灣數位內容產業揭開跨域融合的新篇章！雙方首發手遊力作《風色幻想NeXus》將於4月24日上市，由弘煜科技研發，集結台灣十大頂流VTuber深度融入主線劇情，寫下台灣遊戲IP首次跨足虛擬角色沉浸式共演的創新範例！

遊戲新幹線與弘煜科技亦在記者會上揭開雙方策略聯盟的未來合作藍圖。遊戲新幹線擁有超過20年台港澳大型遊戲營運經驗，更是國內外遊戲IP的重要推手，擅長掌握市場脈動、精耕玩家社群與市場推廣，並整合智冠集團在遊戲美術、音樂製作與通路佈局等多元資源，強化產品競爭力與市場滲透深度，過去擁有諸多經營經典IP之成功案例。弘煜科技則具備豐富的原創IP資源與跨平台開發實力，長年深耕日本市場，累積深厚的研發能量與發行成果。未來，雙方將以此次合作為起點，攜手推動原創內容的跨界應用與國際佈局，開闢國產遊戲在二次元領域的新戰場，帶領台灣IP實現升級轉型。

人工智能、遊戲、二次元產業串聯 共拓海外市場

遊戲新幹線張益民總經理與人氣VTuber「杏仁ミル」於記者會現場進行即時對談，探討《風色幻想Nexus》在「國產遊戲IP虛擬偶像化」上的佈局策略與市場期待。張益民總經理表示，「這次合作不僅重新定義VTuber在遊戲中的角色定位，更打破傳統框架，讓虛擬偶像真正走進劇情核心，建立具備延展性與社群連結力的角色體系。我們希望深化粉絲與角色之間的情感連結，打造更多粉絲向的延伸內容，進一步拓展國產遊戲在數位娛樂產業的想像空間與競爭格局。」

人氣VTuber「杏仁ミル」驚喜登台 與遊戲新幹線張益民總經理即時互動

弘煜科技副總經理劉昱昌分享，「遊戲融合經典IP《風色幻想》與VTuber文化，是原創內容進化道路上的一大創舉，本次更導入AI聲紋與虛擬互動技術，讓角色突破遊戲邊界，延伸至語音、影像、社群等多元平台，打造具長期互動性的陪伴型角色體驗，更加深玩家與角色之間的連結。」

劉副總也提到，「我們擁有豐富IP資源與全平台研發實力，也累積多年深耕日本市場的經驗，期望台灣自製作品能在全球市場占有一席之地。未來將攜手遊戲新幹線與多元產業夥伴，整合跨領域內容與深化角色經濟，讓原創內容進入更多生活場景與海外市場，真正實現原創IP『活起來、走出去』的發展願景。」