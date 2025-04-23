集盛董事會推舉蘇百煌接任董事長 二代接班正式啟動
集盛（1455）23日召開董事會，通過由現任總經理蘇百煌接任董事長一職，接棒日前辭世的創辦人暨原董事長葉守焞，宣告企業正式邁入二代接班新階段。
集盛創辦人葉守焞本周辭世，享壽84歲，集盛董事會通過由蘇百煌接任新任董事長。蘇百煌為集盛共同創辦人蘇信之子，歷練完整，長期擔任集盛總經理，熟稔公司營運，未來將肩負起集團經營與轉型的重任。
集盛同時公告，今年6月即將召開股東常會並進行董事全面改選。原先提名的董事候選人葉守焞因辭世，將由其子、現任纖維事業部副總經理葉必祿遞補。葉必祿擁有政治大學經營管理碩士學歷，對於公司內部營運與產業發展具備深厚了解。
集盛成立於1969年，由蘇信、蘇阿琳與葉守焞三人合資創立。隨著第二代相繼走上檯面，集盛不僅展現企業世代交替的經營傳承，也持續深化尼龍與化纖材料本業，布局全球市場。
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