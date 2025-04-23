善化啤酒廠、安平水資中心、新店焚化廠 認證環教場所

環境部23日召開環境教育認證審查會，認證通過「善化啤酒廠環境教育園區」、「安平水資源回收中心」及「新北市政府環境保護局新店垃圾焚化廠」等3處為環境教育設施場所。

位於臺南市善化區的「善化啤酒廠環境教育園區」，是南區首座獲得環境教育設施場所認證的啤酒廠，廠區於民國64年12月完工開始生產啤酒，擁有近50年的啤酒生產歷史文化，園區以「產地、生產、消費」為主軸，透過循環再利用技術，將啤酒製程中產出的廢棄物資源，如廢水、廢熱、二氧化碳及酒瓶等，轉化為環境教育的素材，讓民眾透過親手觸摸啤酒原料、品嚐不同階段的麥汁、操作二氧化碳回收模型，以及參觀啤酒文物館等多元活動，藉由有趣的互動體驗來了解資源永續循環的重要性。

「安平水資源回收中心」坐落於臺南市安平區，廠區擁有大型再生水及污水處理設施，每日可供應37,500噸再生水，讓臺南市成為全臺穩定供應再生水的模範城市之一，廠區為因應氣候變遷及水資源挑戰，除實地解說外並結合AR及VR科技體驗，透過「安平水利發展」、「污水處理機制」、「全球環境衝擊」及「再生水的價值」等四大面向的環境教育內容，促使民眾將知識轉化為珍惜水資源的實際行動。

「新北市政府環境保護局新店垃圾焚化廠」位於新北市新店區，為國內第一座由環境保護署（環境部）主導興建的大型垃圾焚化廠，也是最早完成延役整建之公有民營焚化廠，以廢棄物源頭減量、資源永續及循環再生為核心價值，廠區透過國小學童畢業前的環境教育體驗活動，讓學童深入了解廢棄物過量的問題，並學習生活減廢的知識與技能，廠內亦推動回收咖啡渣及漂流木堆肥再利用的循環經濟方式與鄰近社區合作，促使民眾落實生活減廢及資源永續之行動。新北市是全國第3個地方政府，轄內3座焚化廠均已取得環境教育設施場所認證。

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