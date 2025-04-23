中高齡員工超過3成 7-Eleven測試「收銀椅」為門市夥伴減壓

為打造多元共融工作環境，7-ELEVEN近來針對員工人權與安全不斷與時代接軌滾動式調整相關作法，如讓全台門市夥伴能自行決定名牌姓名與稱謂，保護隱私、尊重多元認同；更陸續導入「一人當班暫停服務」彈性機制，當夥伴有生理需求或身體不適等突發狀況，可主動放置由總部設計的告示牌於結帳櫃檯啟動臨時暫停服務；不僅如此，考量到部分門市為高消費需求或夥伴為中高齡族群、孕婦，若長時間站立結帳收銀容易感到疲憊，已開始測試「收銀結帳友善椅」，讓門市夥伴工作時多一份從容。

迎接五一勞動節到來，7-ELEVEN積極架構全台據點最綿密DEI多元友善商店，更取其「7-11等於減4」諧音為「省事」術，針對超過7,000家門市夥伴們，以「保障員工安全」、「友善工作環境」兩大面向，從門市營運、員工照顧到工作環境，透過具體作法落實並搭配AI智能化相關設備等，真正實現多元、平等、共融精神，提升每位勞工於工作時幸福感。

7-ELEVEN逐步導入智能化設備，讓門市夥伴日常工作更智慧、輕鬆。其中，去年底全面導入每家門市的「智能平板」，針對內部溝通不只省下紙張浪費，更平均省下每店每年180小時工時；目前亦全面導入「AI訂貨系統」，讓門市夥伴運用AI演算快速預測銷量訂貨與補貨需求，大幅縮短作業時間，平均減少每店每年365小時工時，同時降低缺貨率進而提升每店業績。

7-ELEVEN指出，積極打造多元共融工作環境，也不斷深耕樂齡、身心障礙者與新住民就業、校園產學合作。針對2025年正式邁入超高齡社會，去年即首創超商通路之先推行「中高齡職前訓專班」，透過各地就服中心與銀髮中心媒合，廣邀對超商工作有興趣樂齡族群上課，目前報名登記體驗後錄取率超過一半以上，鼓勵各門市攜手壯世代夥伴一起銀向共好未來，預計今年中高齡員工占比將超過三成以上。

全台勞工辛苦了！7-ELEVEN祭出限時犒賞優惠，5月1日起至5月4日止OPENPOINT會員到全台門市消費報電話皆可享有CITY系列飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、精補、冰品、冷凍食品、甜點、寵物食品等11大指定類別商品，消費滿250元立折20元再加贈5點OPENPOINT點數、滿1,000元立折100元加贈20點，回饋高達12%；消費滿1,000元再贈送五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串或衛生棉贈品兌換券、滿1,500元送統一麵5入組贈品兌換券。

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