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蘇百煌接任集盛董事長 二代正式接棒

中央社／ 台北23日電
集盛今天召開臨時董事會，通過由總經理蘇百煌接任董事長。聯合報系資料照片／記者嚴雅芳攝影
集盛今天召開臨時董事會，通過由總經理蘇百煌接任董事長。聯合報系資料照片／記者嚴雅芳攝影

台灣尼龍大廠集盛董事長葉守焞本週辭世，享壽85歲。集盛今天召開臨時董事會，通過由總經理蘇百煌接任董事長，正式進入二代接班。

集盛今年6月股東常會將進行董事全面改選，集盛今天公告，由於原提名的董事候選人葉守焞逝世，董事候選人將變更為集盛纖維事業部副總經理葉必祿，也是葉守焞之子。

成立於1969年的集盛，當初是由蘇信、蘇阿琳、葉守焞3人合資創立，如今包括第二代蘇百煌、葉必祿皆浮上檯面。

集盛先前已表示，公司各項業務均由專業經理人分層負責，董事長葉守焞辭世對公司營運無影響。

股東 董事長 集盛

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