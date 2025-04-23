蘇百煌接任集盛董事長 二代正式接棒
台灣尼龍大廠集盛董事長葉守焞本週辭世，享壽85歲。集盛今天召開臨時董事會，通過由總經理蘇百煌接任董事長，正式進入二代接班。
集盛今年6月股東常會將進行董事全面改選，集盛今天公告，由於原提名的董事候選人葉守焞逝世，董事候選人將變更為集盛纖維事業部副總經理葉必祿，也是葉守焞之子。
成立於1969年的集盛，當初是由蘇信、蘇阿琳、葉守焞3人合資創立，如今包括第二代蘇百煌、葉必祿皆浮上檯面。
集盛先前已表示，公司各項業務均由專業經理人分層負責，董事長葉守焞辭世對公司營運無影響。
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