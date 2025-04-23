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2025年豪宅王又是「它」 低樓層戶每坪成交價近220萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
實價登錄今年再度出現單價破200萬的豪宅交易，「One Park Taipei元利信義聯勤」1月交易低樓層戶，總價約3.44億元，共169.96坪，每坪219.4萬元，是該社區目前揭露的最低單價交易，不過仍暫居今年的豪宅單價王。台灣房屋集團提供
實價登錄今年再度出現單價破200萬的豪宅交易，「One Park Taipei元利信義聯勤」1月交易低樓層戶，總價約3.44億元，共169.96坪，每坪219.4萬元，是該社區目前揭露的最低單價交易，不過仍暫居今年的豪宅單價王。台灣房屋集團提供

實價登錄今年再度出現單價破200萬的豪宅交易，「One Park Taipei元利信義聯勤」1月交易低樓層戶，總價約3.44億元，共169.96坪，每坪219.4萬元，是該社區目前揭露的最低單價交易，不過仍暫居今年的豪宅單價王。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei元利信義聯勤」分南北兩棟，享大安森林公園景觀，目前實價已揭露56筆交易，過去每戶成交單價均破220萬元。

張旭嵐指出，「One Park Taipei元利信義聯勤」是台北豪宅兩百萬俱樂部成員，吸引不少商界名流或投資富豪居住，最新交易位於該社區低樓層，部分視野恐受高架橋影響，因此較有議價空間。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北市總價7,000萬元以上的住宅，是目前央行限貸令的信用管制對象，規定貸款額度不可超過3成，且無寬限期。

不過張菱育指出，能達到央行豪宅門檻的買家，大多資產背景雄厚，因此出現不少高價住宅的買方，以現金支付，不需要貸款的案例，所以限貸令對豪宅市場影響有限。

信義聯勤 豪宅

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