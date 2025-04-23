快訊

警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治

廖峻中風躺7天轉出ICU 兒報佳音：目前沒有生命危險

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

胡連產品直接輸美比重不到4% 關稅戰機會大於挑戰

中央社／ 台北23日電

美國總統川普大打關稅戰衝擊全球，汽車連接器大廠胡連董事長張子雄表示，胡連主攻中國汽車市場，直接出口到美國比重不到4%，評估影響有限；隨著美中對抗加劇，中國車廠開始盤點汽車零組件「去美化」，為胡連帶來潛在新機會。

胡連去年營收新台幣88億元，年增2成，今年營收要挑戰百億元。張子雄今天表示，雖然關稅戰為市場帶來新變數，但到目前為止，胡連今年挑戰百億元營收的目標沒有改變。

胡連已公布第1季營收23.27億元，年增率23.16%，維持強勁動能。

張子雄今天出席台北汽機車零配件展，面對媒體追問美國關稅戰的影響，他分析，胡連產品直接出口到美國比重不到4%，全部在越南生產，雖然越南這次也被課高關稅，但目前暫緩90天，要看後續談判結果。

至於胡連出貨給比亞迪、長安汽車等中國車廠，由於先前美國就對中國製的電動車輸美課徵100%高關稅，因此中國車廠出口到美國數量也是相當有限。

隨著美中對抗升級，中國車廠已經開始盤點，有多少汽車零組件是美國供貨，並尋求替代產品，胡連有機會得利。整體評估，他認為，關稅戰對胡連而言，是機會大於挑戰。

美國 胡連

延伸閱讀

陸各省公布首季GDP 浙江DeepSeek助力增6%、廣東僅增4.1%

郭哲榮狠嗆川普：美國人嬌生慣養…關稅戰肯定先跪！「中國人能吃草吃土」

關稅戰硝煙四起 上海外貿業：加大赴東協發展決心

魏哲家喊沒跟英特爾談合作…朱成志：川普不會簡單放下！為何數字超預期但內外資都降目標價？

相關新聞

2025年豪宅王又是「它」 低樓層戶每坪成交價近220萬元

實價登錄今年再度出現單價破200萬的豪宅交易，「One Park Taipei元利信義聯勤」1月交易低樓層戶，總價約3....

商辦租賃市場起風了 CBRE：今年「房東市場」步入尾聲

據世邦魏理仕研究部最新統計，2025年第1季台北市中心優質辦公室淨去化量總計4,632坪，寫下過去一年以來單季最高，大致...

集盛董事會推舉蘇百煌接任董事長 二代接班正式啟動

集盛（1455）23日召開董事會，通過由現任總經理蘇百煌接任董事長一職，接棒日前辭世的創辦人暨原董事長葉守焞，宣告企業正...

我國航空添加 SAF 今啟動 民航局估今年可減碳1.5萬噸

交通部23日於高雄國際機場盛大舉辦我國首度添加永續航空燃油（SAF）啟動儀式，民航局指出，中油及台塑化兩已取得CORSI...

北市表揚傑出不動產經紀人員 信義房屋獲獎人數居冠

台北市不動產仲介經紀商業同業公會舉辦2025年度「第十九屆傑出不動產經紀人員」表揚大會，鼓勵專業表現與優質服務。信義房屋...

雙引擎成長 王座國際併購養心51%股權

王座國際宣布以1.071億元併購養心餐飲51%股權，也是首次跨出代理經營，王座總經理林子恒表示，王座在代理授權、連鎖化是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。