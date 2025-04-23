我國航空添加 SAF 今啟動 民航局估今年可減碳1.5萬噸

交通部23日於高雄國際機場盛大舉辦我國首度添加永續航空燃油（SAF）啟動儀式，民航局指出，中油及台塑化兩已取得CORSIA國際認證，於今年分別進口400噸與自產5,500噸SAF，預估今年減碳效益可達15,000噸。

交通部指出，今日由台灣中油與台塑石化公司於高雄、松山、桃園機場分別為中華、長榮及星宇3家國籍航空公司的航空器同步添加SAF，這也是國籍航空公司首度在國內添加SAF。

交通部長陳世凱、常務次長林國顯、民航局長何淑萍、桃園國際機場公司董事長楊偉甫、中油公司董事長方振仁、台塑石化總經理林克彥、中華航空董事長高星潢、長榮航空副總經理陳耀銘及星宇航空採購長黃介至與經濟部能源署代表，今天均出席了在高雄機場舉辦的「SAF啟航 永續飛航」啟動儀式，由桃機公司總經理范孝倫、台北國際航空站主任鄭堅中、高雄國際航空站主任傅耀南三地連線，同時啟動。

民航局指出，台灣中油及台塑石化公司兩大油品供應商已於113年12月及114年2月取得CORSIA國際認證，於今年分別進口400噸與自產5,500噸SAF，除今日添加航班之外，後續也會繼續提供國籍航空公司使用，預估今年減碳效益可達15,000噸。

陳世凱也提前南下，主持第一次召開的跨部會平台會議，民航局長何淑萍與經濟部能源署組長蔡秀芬，均出席會議，宣示台灣航空業邁向淨零轉型的決心與行動力。

陳世凱強調，面對氣候變遷的全球挑戰，台灣作為國際社會一員，責無旁貸，行政院已經將SAF列為我國減碳旗艦行動計畫之一，交通部也已成立工作平台，與經濟部跨部會合作，分別由民航局及能源署組成SAF使用與供應工作小組來推動。

陳世凱強調，台灣要以穩健的腳步推動我國航空減碳，所以，他在平台會議中特別指示民航局，應持續掌握國際發展趨勢，滾動檢討階段性措施，藉由推動使用SAF，協助國籍航空公司提升永續實力，也期帶動國內航空燃油製造產業轉型。

為協助國籍航空公司使用SAF進行減碳，同時推動我國提供SAF之能量，民航局自去年起即開始推動SAF試行計畫，除協調凝聚油商與航空公司於國內供應與添加SAF的共識，並訂定航空器添加SAF指引，以及督導航空公司完成添加SAF安全風險評估。

民航局長何淑萍特別感謝台灣中油在推動過程中的協助，讓計畫順利邁出第一步，而台塑石化的加入，則為國內SAF的供應補上最後一塊拼圖，讓試辦計畫圓滿、完整的推動。而2014年即取得國際機場協會（ACI）機場碳認證計畫認證的高雄國際機場，是台灣第一個綠色機場，啟動儀式選擇高雄舉辦，格外有意義。

何淑萍表示，國際航空減碳必須遵循國際民航組織（ICAO）規範，在國際機場導入SAF是全球趨勢。由於目前國際上推動SAF尚在起步階段，參考ICAO於2023年召開第三屆航空替代燃料會議的決議，以及先進各國推動作法，目前民航局以鼓勵取代強制，希望各國籍航空公司以2030年的SAF使用量，達到總航空燃油使用量的5%為目標，未來也將持續鼓勵國籍航空公司支持採購國內所供應的SAF。

國籍航空公司過去曾經利用新機交機時，在國外添加SAF回台，而今日啟動的SAF試行計畫，使國籍航空公司的航空器能夠開始在國內添加SAF飛航，陳世凱特別肯定，直言今日是我國航空業邁向2050淨零排放的重要里程碑，其所展現的公私協力成果，讓我國可以在永續潮流中穩健前行，提升國際航空競爭力。

今天的「SAF啟航 永續飛航」啟動儀式，代表邁向永續航空的新起點，展望未來，民航局將持續帶領我國航空業與國際接軌，實踐環境永續責任，達成國際航空淨零目標。