北市表揚傑出不動產經紀人員 信義房屋獲獎人數居冠

台北市不動產仲介經紀商業同業公會舉辦2025年度「第十九屆傑出不動產經紀人員」表揚大會，鼓勵專業表現與優質服務。信義房屋今年共有六位同仁獲獎，為本屆獲獎人數最多的企業，展現深厚的人才培育成果與服務價值。

本屆得獎者包括經紀人組天母蘭雅店林婉婷、師大永康店陳志遠、復興瑞安店劉小菁，以及經紀營業員組世貿莊敬店林宇航、大直樂群店簡子雲、信義全球資產許達豐。六位從業人員深耕各自服務區域，憑藉穩健的專業能力與細緻服務，獲得客戶一致肯定。

服務年資超過20年的劉小菁，從北投社區走訪起家，後轉戰大安區與商仲部門，曾創下單月業績529萬元、單件成交金額2.2億元的紀錄。她認為，研究所時期的高壓歷程，讓她學會在壓力中穩定與理性處事，成為日後操作高總價交易的重要基礎。

2009年，她曾留職停薪赴美進修與旅行，在西雅圖與紐約展開為期一年的生活。離開交易現場的期間，讓她重新理解服務的本質是理解與共感。多年來，她不僅持續精進專業，也投入公益志工行動，將企業理念融入日常實踐。

簡子雲來自宜蘭木工家庭，從小耳濡目染父親「做事要心安理得」的職人精神。大學畢業後進入四大會計師事務所，卻始終忘不了高中一位家境清寒的同學，因經濟困境發生的人生變故。他立下心願，未來若有能力，便要投入幫助弱勢。這份初心，最終引領他走進信義房屋。

初入行時，簡子雲曾歷經200天無成交的低潮，靠著不放棄與反覆調整，終於站穩腳步。迄今累積多次百萬業績，更成為千萬經紀人。「好好協助客人找房子，是在救人，解決客戶的麻煩，也是救人。」他秉持這樣的信念，持續投入各類社區與公益活動——清掃國小、公園，募集舊衣與舊鞋、主動發起送口罩、送物資等防疫行動，能幫助別人輕鬆一點，就是他對這份工作的價值詮釋。

信義房屋表示，公司長期重視人才發展與專業養成，透過制度化培訓與實戰訓練，協助同仁培養穩定的心性與判斷力。在市場多變的環境中，唯有具備良好品格與服務初心的從業人員，才能帶給消費者最安心的交易體驗。未來信義房屋將持續秉持「以人為本、先義後利」的企業理念，投入人力發展與服務創新，培養更多值得信賴的專業經紀人，陪伴顧客走過人生的重要轉折。

此外，信義房屋為業界上市、全直營房仲，憑藉深耕台灣逾40年經驗，掌握脈動、市場觀察並提出產業分析；並由專業地產顧問提供一條龍服務，以SinyiCare十大守護，包括最高規漏水保障、履約保證價金信託、AI配案等以及居家服務，保障消費者的房產交易安全。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢，獲得總統文化獎肯定，並進一步推動「地方創生」，貫徹企業社會責任打造永續發展的共好生活。