雙引擎成長 王座國際併購養心51%股權

王座國際宣布以1.071億元併購養心餐飲51%股權，也是首次跨出代理經營，王座總經理林子恒表示，王座在代理授權、連鎖化是強項，養心的廚藝則有一定基礎，雙方互補性強，未來可雙引擎成長。

養心旗下目前共有養心茶樓、Yache韓式蔬食、NOZOMI烘焙坊品牌，2023年第三季還以養心沙龍品牌進駐新店裕隆城，全台共有5家直營門市，年營收約3億元，養心餐飲集團創辦人洪國席表示，今年會再展出2店，未來在疏理模式後也會加快展店腳步。

王座董事長王耀輝則表示，國際市場目前由於美國關稅政策的不確定性高，前景較為混沌不明，而國內市場相對來說較為穩健，隨著健康飲食與減碳生活興起，台灣消費者對於蔬食餐飲需求持續提升，特別是創意與蔬菜結合的料理；鑒於此，王座透過併購養心餐飲集團，為公司開啟新的餐飲賽道。

林子恒也說，此次併入王座的合併營收品牌涵蓋港式蔬食、韓式蔬食、烘焙坊與中西融合的創新蔬食料理，店型則有街邊店與百貨商場店，再加上王座既有品牌「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」，王座品牌數增至8個，合計全台直營門市達64家。

林子恒表示，為來王座攜手養心餐飲將擴大台灣餐飲市場佔有率，並藉由多品牌來滿足消費者對餐飲多樣性需求，以期養心餐飲將於今年6月開始貢獻王座營收，加上王座3、4月於南港LaLaport開幕「大阪王將」與「京都勝牛」，下半年預計於台灣再開3家門市，將推動王座今年全年合併營收雙位數成長表現。