元利信義聯勤出現新低價 專家：關稅戰高資產伺機而動

實價揭露「One Park Taipei元利信義聯勤」1月交易低樓層戶，總價約3.44億元，共169.96坪，每坪219.4萬元，是該社區目前揭露的最低單價交易，不過仍暫居今年的豪宅單價王。

另外，松山區「華固敦品」、信義區「新美齊Jade12」、中正區「新光人壽總統傑仕堡」以及「雍居仁愛」等豪宅，都有新揭露，單價落在145~193.5萬元之間。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，元利信義聯勤分南北兩棟，享大安森林公園景觀，目前實價已揭露56筆交易，過去成交單價均破220萬元，最新交易位於該社區低樓層，部分視野恐受高架橋影響，因此較有議價空間。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，台北市總價7000萬元以上的豪宅交易，2025年截至目前為止揭露共40筆，其中大安區有9筆最多，其次為中正區8筆、松山區5筆。

至於平均成交價格部分，總價平均1億3260萬元、單價136.8萬元，平均坪數則有111坪。

張旭嵐指出，囤房稅2.0上路，豪宅建商持有成本加重，新豪宅建商的稅負壓力不小，部分高資產族看準在政策和經濟等多方壓力下，今年建商較有讓利可能性，較願意積極議價，伺機而動。

觀察目前揭露的40筆中，有18筆屬於五年內的新豪宅，占45%，屋齡十年內的交易則有25筆，占60%。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行限貸令規定北市總價7000萬元以上的住宅，貸款額度不可超過3成，且無寬限期。不過能達到央行豪宅門檻的買家，大多資產背景雄厚，不少人以現金支付，對豪宅市場影響有限。

她表示，高端客較關心的是國際政經情勢、美國關稅戰、通貨膨脹風險、股市波動不確定性等因素，在資產配置上選擇相對穩健的不動產，作為避險工具之一。