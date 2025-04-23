快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

王座跨入蔬食 併養心餐飲51％股權、品牌數躍升至8個

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

王座（2751）23日宣布，以1.071億元取得以港式飲茶、韓式料理、烘培之蔬食品牌－養心餐飲集團的51％股權。這是王座首次跨出代理經營連鎖直營餐飲服務，以併購來擴大業務版圖，並展開在台灣餐飲市場的影響力和多元化品牌佈局，以期養心餐飲集團於今年六月開始貢獻營收，使王座今年全年合併營收將以雙位數表現成長。

王座國際董事長王耀輝表示，王座深耕台灣餐飲市場，憑藉「品牌平台中心」提供中式、日式、韓式等多元的餐飲服務，隨著健康飲食與減碳生活興起，台灣消費者對於蔬食餐飲需求持續提升，特別是創意與蔬菜結合的料理。

王座透過併購養心餐飲集團，為公司開啟新的餐飲賽道，未來王座憑藉連鎖餐飲服務的know-how，協助養心餐飲集團旗下品牌門市發展連鎖事業，並規劃將旗下品牌持續擴張展店，預計下半年於台灣開出新餐廳，以期今年全年台灣餐飲市場，王座旗下品牌展店合計達62家與養心餐飲品牌新增至7家直營門市，合計台灣市場展店達69家，亦伺機以加盟模式將養心餐飲品牌輸出海外展店，瞄準美國/東南亞/東北亞等區域市場。

養心餐飲集團創辦人洪國席表示，集團創辦理念以港式飲茶結合蔬食，並與小農合作提供健康有機的食材，佐以原形食材料理，培養出許多愛好品牌的忠實顧客，從成立「養心茶樓」蔬食港式飲茶、「Yache」韓式蔬食、「NOZOMI」烘焙坊，以及2023年第3季以年輕品牌「養心沙龍」進軍新店裕隆城，品牌服務的觸角更延伸至華航貴賓室，目前養心餐飲集團擁有5家直營門市，年營收約新台幣3億元，隨著中央廚房啟用，更能批量準備食材，未來將攜手王座國際以「養心茶樓」進軍百貨通路，擴張台灣蔬食市場市占佔率。

王座國際總經理林子恒表示，此次併入王座的合併營收品牌涵蓋港式蔬食、韓式蔬食、烘焙坊與中西融合的創新蔬食料理，店型則有街邊店與百貨商場店，再加上既有品牌「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」，王座品牌數增至八個，合計全台直營門市達64家，王座攜手養心餐飲將擴大台灣餐飲市場佔有率，並藉由多品牌來滿足消費者對餐飲多樣性需求，以期養心餐飲將於今年六月開始貢獻王座營收，加上王座3、4月於南港LaLaport開幕「大阪王將」與「京都勝牛」，下半年預計於台灣再開3家門市，將推動王座今年全年合併營收雙位數成長表現。

六月 營收 餐飲

延伸閱讀

300年銀杏木碗、招牌滷香菇！正寬法師客座飛花落院

他憂南港LaLaport恐步上京華城後塵？網揭關鍵優勢：超無敵

「世界地球日55週年」無肉飲食正夯！4／20「大安森林公園」野餐日50個攤位逛不完

週末出發草地音樂會！2025「艸食祭」迎地球日首登嘉義公園 超過130攤「蔬食市集」超盛大

相關新聞

閒置近半世紀 桃市「國強重劃區」終獲核定拚重生

桃園市桃園區文中路一帶的公有保留地長期閒置，早在1979年就被劃設為都市計畫用地，但超過45年都未能有效開發，近日終於獲...

商仲：自2018年以來的「房東市場」 步入尾聲

世邦魏理仕研究部統計商辨租賃市場指出，目前市場情勢依然以房東較佔優勢，不過，隨著市場供給競爭加劇，房東方為吸引租戶青睞將...

世邦魏理仕：全球經濟震盪 未來數月企業將採取謹慎租賃策略

據世邦魏理仕研究部最新統計，今年第1季台北市中心優質辦公室淨去化量共4,632坪，寫近一年以來單季新高，大致回歸長期平均...

高雄飯糰店房東曝租金喊便宜 估價師：不知什麼邏輯

高雄爆紅日式飯糰店日前遭房東砸店，引發各界同情，一面倒評批房東。房東近日出面受訪表示，當初是伸出援手，以較低租金每月1....

特斯拉第1季獲利下滑 法人僅看好汽車零組件的利基股

特斯拉（Tesla）今年第1季營收、獲利表現明顯下降後，在未來展望方面，也將在第2季才會調整年度交付量展望，並維持對於M...

中鼎為美國投資工程案踩雷 祭二大招自救

中鼎為美國投資案踩雷，展開自救。昨(22）日舉行臨時董事會，祭出二大招充實銀彈。包括通過以不超過9萬張（9000萬股）為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。