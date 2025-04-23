王座跨入蔬食 併養心餐飲51％股權、品牌數躍升至8個

王座（2751）23日宣布，以1.071億元取得以港式飲茶、韓式料理、烘培之蔬食品牌－養心餐飲集團的51％股權。這是王座首次跨出代理經營連鎖直營餐飲服務，以併購來擴大業務版圖，並展開在台灣餐飲市場的影響力和多元化品牌佈局，以期養心餐飲集團於今年六月開始貢獻營收，使王座今年全年合併營收將以雙位數表現成長。

王座國際董事長王耀輝表示，王座深耕台灣餐飲市場，憑藉「品牌平台中心」提供中式、日式、韓式等多元的餐飲服務，隨著健康飲食與減碳生活興起，台灣消費者對於蔬食餐飲需求持續提升，特別是創意與蔬菜結合的料理。

王座透過併購養心餐飲集團，為公司開啟新的餐飲賽道，未來王座憑藉連鎖餐飲服務的know-how，協助養心餐飲集團旗下品牌門市發展連鎖事業，並規劃將旗下品牌持續擴張展店，預計下半年於台灣開出新餐廳，以期今年全年台灣餐飲市場，王座旗下品牌展店合計達62家與養心餐飲品牌新增至7家直營門市，合計台灣市場展店達69家，亦伺機以加盟模式將養心餐飲品牌輸出海外展店，瞄準美國/東南亞/東北亞等區域市場。

養心餐飲集團創辦人洪國席表示，集團創辦理念以港式飲茶結合蔬食，並與小農合作提供健康有機的食材，佐以原形食材料理，培養出許多愛好品牌的忠實顧客，從成立「養心茶樓」蔬食港式飲茶、「Yache」韓式蔬食、「NOZOMI」烘焙坊，以及2023年第3季以年輕品牌「養心沙龍」進軍新店裕隆城，品牌服務的觸角更延伸至華航貴賓室，目前養心餐飲集團擁有5家直營門市，年營收約新台幣3億元，隨著中央廚房啟用，更能批量準備食材，未來將攜手王座國際以「養心茶樓」進軍百貨通路，擴張台灣蔬食市場市占佔率。

王座國際總經理林子恒表示，此次併入王座的合併營收品牌涵蓋港式蔬食、韓式蔬食、烘焙坊與中西融合的創新蔬食料理，店型則有街邊店與百貨商場店，再加上既有品牌「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」，王座品牌數增至八個，合計全台直營門市達64家，王座攜手養心餐飲將擴大台灣餐飲市場佔有率，並藉由多品牌來滿足消費者對餐飲多樣性需求，以期養心餐飲將於今年六月開始貢獻王座營收，加上王座3、4月於南港LaLaport開幕「大阪王將」與「京都勝牛」，下半年預計於台灣再開3家門市，將推動王座今年全年合併營收雙位數成長表現。