閒置近半世紀 桃市「國強重劃區」終獲核定拚重生

桃園市桃園區文中路一帶的公有保留地長期閒置，早在1979年就被劃設為都市計畫用地，但超過45年都未能有效開發，近日終於獲內政部核定為「國強市地重劃區」，將於4月25日公告實施，未來由地政局正式啟動重劃工程，市府未來也將檢討改為社會教育、住宅與道路等用途，強化在地生活機能。

桃園市長張善政今天在市政會議時表示，市府持續推動都市更新政策，積極活化舊建物及閒置公有地，桃園區文中路一帶公有保留地長期閒置，近日活化方案獲內政部核定，「國強市地重劃區」將在25日公告實施，未來將由地政局正式啟動重劃工程，為城市發展注入新動能。

張善政指出，國強市地重劃區將規劃為社會教育、住宅與道路等用途，並於近1公頃土地上興建社會住宅，提供本市年輕人及弱勢族群多元居住選擇。市府後續也將推動中平、龍壽等重劃區，透過土地改造與都市計畫活化，升級桃園生活機能及優化市容環境，提升整體都市風貌。

張善政也提到，桃園國小旁的原新民大樓基地，去年8月因結構安全疑慮拆除的新民大樓，考量其原址具備更大開發潛力，市府目前已暫時闢設為平面停車場，預計26日完工，屆時將新增52格汽車位及242格機車位，有效紓緩市區停車需求，市府也將持續結合周邊區域辦理都市更新工程，翻轉舊市區、重塑街廓風貌。