商仲：自2018年以來的「房東市場」 步入尾聲

世邦魏理仕研究部統計商辨租賃市場指出，目前市場情勢依然以房東較佔優勢，不過，隨著市場供給競爭加劇，房東方為吸引租戶青睞將展露較多彈性，自2018年以來台北租賃市場「房東市場」格局將於今年底步入尾聲。

根據世邦魏理仕統計，今第一季台北市中心辦公室淨去化量總計4,632坪，寫下過去一年以來單季最高。第一季台北市中心A辦及B辦空置率分別較上季下滑，整體優質辦公室平均空置率自上季下降0.4個百分點至5.8%。

另外第一季A辦平均租金為3,082元/坪、B辦為1,924元/坪，分別較上季成長0.2%、0.3%，租金成長動能主要源自於多棟新完工大樓寫下高出區域行情的成交單價，促使平均租金水準維持緩升走勢。

各商圈中，信義基隆區內多棟A+級辦公大樓的平均租金已來到新台幣3,976元/坪，惟自2023年以來每一季的季增幅僅介於0.1%至0.2%間，顯示租戶追價意願已然有限。

世邦魏理仕總經理林敬超表示，在升級需求的推動下，近期搬遷活動多集中於新穎或品質較佳的辦公大樓，如近兩年內完工的巨蛋國際中心及國泰松江商業大樓皆可見到進駐率逐步提高。

他表示，隨著未來新大樓陸續釋出，將為租戶提供更多辦公空間選擇，有利企業挑選各方面條件較佳的搬遷地點。

另一方面，鑑於當前全球經貿環境面臨諸多不確定性，將影響部分企業獲利狀況及其資本支出計畫，預料短期內不少企業將採取較謹慎的租賃策略，甚至可能見到少數租戶終止搬遷計畫，改為續簽租約。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，在今年底前，台北市中心將迎來國泰環宇大樓、冠德民權商辦大樓、元大銀星大樓等數個開發案完工釋出，共計新增可租賃量體將達3.9萬坪。

他表示，根據世邦魏理仕企業租戶調查結果，近八成台灣受訪者表示在規劃未來辦公場所時將增加非固定座位，可見得企業進行搬遷時將對於承租面積採取較為保守的估算。

而在需求成長幅度難以抵銷新供給上升的情況下，預測今年底平均辦公室空置率將較去年爬升2.3個百分點至8.1%，改寫2019年以來的新高。隨著市場供給競爭加劇，預料房東市場格局將於今年底步入尾聲。