世邦魏理仕：全球經濟震盪 未來數月企業將採取謹慎租賃策略

據世邦魏理仕研究部最新統計，今年第1季台北市中心優質辦公室淨去化量共4,632坪，寫近一年以來單季新高，大致回歸長期平均水平，不過目前全球經濟劇烈震盪，世邦魏理仕總經理林敬超指出，預期短期內企業將改採保守謹慎態度。

據統計，第1季內總淨去化量主要由B辦大樓所貢獻，而A辦淨去化量僅有158坪，係因多棟A辦大樓同時有租戶遷出或縮減租賃面積，加以大型租賃案件偏少，影響整體A辦去化表現，由於季內無新大樓完工，第1季台北市中心A辦及B辦空置率分別較上季下滑，整體優質辦公室平均空置率自上季下降0.4個百分點至5.8%。

2025年第1季A辦平均租金為每坪3,082元、季增0.2%，B辦平均租金為每坪1,924元、季增、0.3%，租金成長動能主要源自於多棟新完工大樓寫下高出區域行情的成交單價，促使平均租金水準維持緩升走勢。

世邦魏理仕指出，目前市場情勢依然以房東方較占優勢，多數房東未因新供給逐漸增加而修正談判策略，僅有極少數房東適度調整免租期等優惠條件，整體而言租賃市場的議價空間仍舊狹小。

各商圈中，信義基隆區內多棟A+級辦公大樓的平均租金達每坪3,976元，惟自2023年以來每1季的季增幅僅介於0.1%至0.2%間，顯示租戶追價意願已然有限。

在升級需求的推動下，近期搬遷活動多集中於新穎或品質較佳的辦公大樓，如近兩年內完工的巨蛋國際中心及國泰松江商業大樓皆可見到進駐率逐步提高。

林敬超表示，隨著未來新大樓陸續釋出，將為租戶提供更多辦公空間選擇，有利企業挑選各方面條件較佳的搬遷地點。另一方面，鑑於當前全球經貿環境面臨諸多不確定性，將影響部分企業獲利狀況及其資本支出計畫，預料短期內不少企業將採取較謹慎的租賃策略，甚至可能見到少數租戶終止搬遷計畫，改為續簽租約。

林敬超表示，未來數月辦公室市場詢問度可望保持穩定，惟實際成交數量與時程可能遞延，升級需求仍將持續驅動著市場上的搬遷活動，但搬遷交易將以中小坪數單位為主。

今年預計台北市中心將迎來國泰環宇大樓、冠德民權商辦大樓、元大銀星大樓等數個開發案完工釋出，共計新增可租賃量體將達3.9萬坪。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，根據世邦魏理仕企業租戶調查結果，近八成台灣受訪者表示在規劃未來辦公場所時將增加非固定座位，可見得企業進行搬遷時將對於承租面積採取較為保守的估算。