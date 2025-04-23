高雄飯糰店房東曝租金喊便宜 估價師：不知什麼邏輯

高雄爆紅日式飯糰店日前遭房東砸店，引發各界同情，一面倒評批房東。房東近日出面受訪表示，當初是伸出援手，以較低租金每月1.98萬元，租給飯糰店夫妻，沒想到飯糰店一直提她漲租金一事，真是不懂感恩。

房東受訪並表示，附近有店面一個月租到6萬，但她只以1.98萬元出租，「請問1萬9千8的店租要去哪裡租？」、「他們真是濫用我的同情心」。

對此說法，高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，店面租金高低，一般是換算成建坪單價來比較，而非總價。

原因很簡單，店面坪數愈大，總價當然愈高。舉例來說，一間30坪店面，一坪租金1000元，租金總價是3萬元，另一間10坪店面，總價雖然只有2萬元，但換算一坪要2000元，明顯租金比較貴。

他直言，該房東「不在同一個比較基礎去比較，就說自己租便宜了，真不知道是什麼邏輯」。

查看實價資料該店附近租金行情，該飯糰店在2023年11月出租，租賃期為2023年12月至2026年12月，月租總額是1.98萬元，租賃面積15.64坪，拆算單價1266元。

觀察同路段店面租金行情，在青海路100號前後店面中，筆數不多，最貴店面租金單價為京城101，一坪達2175元，第二名為飯糰店的1266元，第三名則是1190元。從資料來看，並不算特別便宜，