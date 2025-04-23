特斯拉第1季獲利下滑 法人僅看好汽車零組件的利基股

特斯拉（Tesla）今年第1季營收、獲利表現明顯下降後，在未來展望方面，也將在第2季才會調整年度交付量展望，並維持對於Model Y平價車款、Cybercab、Robotaxi、Optimus機器人等推動時程藍圖下，法人對汽車零組件股僅看好具利基的東陽（1319）等個股。Tesla公布第1季報，營收193.3億美元，季減24.7%、年減9.2%，若單以汽車部門來看，單季營收139.6億元，季減29.4%、年減19.6%，與去年同期相比，正面影響因素包含能源、儲存、服務業務及其他領域成長、碳權收入增加，而負面因素則有車交付量下滑、新車平均售價下降、匯率等因素。

獲利能力方面，毛利率16.3%，與前一季相當、但不如去年同期的17.4%.2%，影響獲利能力的正面因素包含每台車成本下降、碳權收入增加，以及能源、儲能、服務業務及其他領域利潤增長、Cybertruck生產放量。負面因素包含新車交付量下降、新車平均售價下降等；稅後獲利4.09億美元，季減80.7%、年減70.5%，每股獲利（EPS）由前一季的0.6美元下降至0.12元。

在銷售展望方面，今年成長速度將取決於多項因素，包括自駕技術加速部署的進展、工廠產能擴增速度以及整體宏觀經濟環境，因全球貿易政策的變動對汽車及能源產業供應鏈、成本結構，以及耐久財、相關服務的需求影響難以精確評估；Tesla將於第2季更新全年度展望。國內大型法人機構認為，Tesla除持續面臨電動車市場需求成長放緩、中國電動車競爭加劇的挑戰，也受到馬斯克政治立場影響；其中，去年全球電動車，銷售量1,723.4萬台，年增25.5%，研調機構預估今年全球電動車銷量為2,047.4萬台，年增18.8%，年增率低於2020~2024年，且受到美國關稅議題影響，可能壓抑全球電動車市場表現。

此外，中國電動車競爭加劇，包括比亞迪第1季新能源車銷售量年增59.8%，其中純電動車年增39%，插電式混合動力車年增76%；理想、蔚來、小鵬第1季交付量的年增、有二位數成長，華為、小米等科技大廠皆陸續推出電動車款，與其它中國電動車廠銷售相比，Tesla表現相對不佳。

分析師表示，Tesla第1季營收獲利明顯下降，且受到美國關稅議題影響，今年全球車市將受到壓抑，目前手排好利基型的汽車零組件股，包括東陽將受惠於AM市場需求帶動，營運動能向上，以及胡連、智伸科、宇隆等。