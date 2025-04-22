聽新聞
0:00 / 0:00

中鼎為美國投資工程案踩雷 祭二大招自救

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎為美國投資工程案踩雷，祭出私募案及配發股票股利等二大招自救。圖為中鼎總部大樓。圖／中鼎提供
中鼎為美國投資工程案踩雷，祭出私募案及配發股票股利等二大招自救。圖為中鼎總部大樓。圖／中鼎提供

中鼎為美國投資案踩雷，展開自救。今(22）日舉行臨時董事會，祭出二大招充實銀彈。包括通過以不超過9萬張（9000萬股）為限發行私募普通股，並通過配息1元、配發股票股利1元，合計2元股利，藉由備足銀彈、強化財務結構，及提高配股表現，提高現金殖利率雙管齊下，捍衛股價，以期對股東權益產生正面助益。

中鼎表示，儘管面對美國工程案近200億元應收帳款暫時無法收回，但公司近年新簽訂單均超過新台幣1,000億元，在手專案量更高達新台幣3,200億元，目前集團資金足以支應營運所需，籌資的目的主要是因近年積極參與BOT 案多有斬獲，為繼續布局BOT市場，擬透過私募資金以因應未來一年的BOT投資商機，創造更佳績效。

中鼎表現，董事會通過調整過往僅發放現金股利的政策，改為配息1元及配發股票股利1元，仍維持配發股利2元，除可保留部分現金進行未來投資，用以賺取更高利潤回饋股東，股東更可透過增加持股數，參與公司成長，獲得分配未來收益的權利。

中鼎強調，該公司為國內最大工程公司，且是唯一有能力跨足國際市場執行海外大型工程案的公司，體質良好，營運穩健，目前在建專案充裕，已獲得多家大型公股銀行及民營金控第一時間表達額度支持，公司有信心消化在手3200億元專案，持續創造營收與獲利。

中鼎表示，私募案和股利案尚需股東會通過，目前策略投資人未定，會在確定後對外公告。

中鼎 股利 股東會

延伸閱讀

美國逾100所大學發聯名信 譴責川普「政治干預」

越南指示與美國後續關稅協商 重申平衡與永續貿易

為何賴政府敢大動作追殺在野黨？ 學者揭一關鍵：美國沒空管

防美再祭高額關稅…越南、柬埔寨出手！嚴打大陸商品「洗產地」輸往美國

相關新聞

中鼎踩雷止血 兩招自救…保留資金因應變局

中鼎集團昨（22）日董事會決議啟動私募、現金股利調整兩大案，中鼎集團表示，現金股利調降確實為了讓手中有更多資金、因應未來...

行銷線上／優化個人品牌 四步驟

對於經營個人品牌一段時間的職場專業人士、企業管理者或自由工作者來說，如何進一步提升品牌影響力與受眾參與度，是持續成長的關...

智慧經營／富盛證券投顧副董事長馬瑜明 為客戶創造長期價值

馬瑜明在今年3月3日出任富盛證券投顧副董事長，面對國內ETF（Exchange Traded Fund）投資熱潮及全球股...

職場教練課／從百隻猿猴效應看組織變革

1950年代，日本京都大學科學家觀察九州宮崎縣幸島上的日本猿猴生態，島上猴子會吃地瓜，有一年一隻猿猴意外地學會把地瓜拿到...

量子覺知手札／未與時俱進 恐被AI取代

在AI及機器人逐漸流行的量子覺知時代中，由於一切情境都因新的科技及觀念加入而變得可能發生但不能確定，因此，未來人們的工作...

創業之星選秀 快來報名 國泰挺新創 扮金融靠山

國泰金控助力新創與中小企業不遺餘力，旗下國泰世華銀行鼓勵中小企業逐步減碳轉型，推出全台首創「中小企業永續金融夥伴專案」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。