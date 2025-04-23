創業之星選秀 快來報名 國泰挺新創 扮金融靠山

國泰金控（2882）助力新創與中小企業不遺餘力，旗下國泰世華銀行鼓勵中小企業逐步減碳轉型，推出全台首創「中小企業永續金融夥伴專案」，結合金流服務、外匯存款和授信利率等多重優惠，提供量身訂製的永續金融方案。

該專案亦是國泰世華繼去年9月推出亞洲首個「永續績效連結薪轉」方案後，再度創新永續金融模式，盼能以具體行動，協助企業分階段實現減碳目標。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年創業之星選秀大賽邁入第九屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

新創發展初期，穩定的融資與資金來源是一大助力，後續從新創邁入中小企業，更需要金融業協助，達到金融永續。

國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，過往永續金融商品與服務，往往無法全面滿足中小企業主多元需求。台灣企業中逾95%為中小企業，推動永續的進程必須以實際可行的金融方案，協助建立環境轉型意識。

因此，國泰世華以簡單合理的檢視方式，推出全台首個結合薪轉、授信、外匯等內容的中小企業永續專案，提供客戶明確的誘因，盼與企業攜手邁向永續未來。

國泰世華洞察中小企業需求，結合「永續績效連結貸款」及「永續績效連結薪轉」的優勢與客戶反饋，設計出「中小企業永續金融夥伴專案」。此專案針對中小企業個案，與客戶共同訂定用電或用水密集度的目標。

當企業達成目標，即可享有多項優惠，包含永續連結貸款利率折扣、外匯活期存款優惠利率、智慧印鑑及企業網銀服務、每月跨行提款／轉帳優惠、台外幣匯款手續費折扣、繳費繳稅免手續費等優惠，專案更提供便捷的無紙化金融服務，以實際行動推動中小企業的環保意識與數位化進程。

本屆賽事即日起至5月16日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2025/innovation/index.html登記。