中鼎踩雷止血 兩招自救…保留資金因應變局

中鼎（9933）集團昨（22）日董事會決議啟動私募、現金股利調整兩大案，中鼎集團表示，現金股利調降確實為了讓手中有更多資金、因應未來營運變化；私募則是既定計劃，目的在於充實營運資金、強化財務結構、轉投資需求。

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團在美國近200億元應收帳款回收時間不確定，公司股價17日至昨（22）日、共四個交易日連吃四根跌停，股價跌停鎖死至25.65元、終場仍有逾4.4萬張賣單高掛。

中鼎集團董事會兩大決議案

中鼎集團昨董事會通過兩大議案，包括原定配發2元現金股利，變更為1元現金、1元股票，依舊配發2元股利，依昨收盤價25.65元計算，現金殖利率約達3.9%；另外中鼎董事會同步通過辦理私募案，以不超過9萬張、9,000萬股為限，引進策略性投資人。中鼎透露，由於近期股價大跌，已有潛在的投資機構前來探詢投資的可能性。

由於投資人對中鼎在美國投資工程案仍有疑慮，中鼎股價連續多個交易日跳空跌停鎖死至終場，中鼎強調，現金股利從2元降至1元，是希望手中保留更多資金、因應未來需求，進一步做到讓投資人安心。另外配發1元股票主因股價超跌，集團投資價值浮現，希望透過股票股利讓更多長期投資人能參與公司經營。

至於私募案，中鼎表示，募資案為公司既定計劃，非因美國投資案而啟動募資計劃，主要是集團已瞄準未來三、四個BOT案先行籌資，因此以不超過9萬張（9,000萬股）為限，引進策略性投資人，全案待股東會通過。

根據公告，中鼎私募案的應募人為策略性投資人，應募人將以該公司的供應商或直接或間接客戶，或可提供業務整合利基，或可改善公司財務結構之策略性投資人為限。私募額度將以不超過9萬張為限，於股東會決議之日起一年內得分三次辦理。

以私募普通股價格以不低於參考價格之八成為基準，則依昨日收盤價25.65元概算，目前中鼎股本約81.52億元，這次私募預計募得約20億元左右的資金，加計1元股票股利，未來集團股本初估擴至百億元以上。

雖然赴美投資BKRF工程案踩雷，不過中鼎指出，集團經營向來穩建，且在國內銀行的信用評比佳，這次事件銀行端充分表達理解，且認為集團財務體質穩，未出現調整融資、放款額度的情況，加上下半年工程案陸續完工、預付款項逐步收回，尤其在手工程案超過3,200億元，讓銀行相當放心。