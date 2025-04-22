統一超（2912）年報出爐，董事長羅智先在致股東報告書中表示，集團加速融入「數位經濟」運作已刻不容緩，未來將伺機投資AI相關產業，迎接數位經濟及AI經濟時代的來臨。

截至2024年底，統一超商及旗下子公司總店數達已達1.3萬家，轉投資的中國大陸上海及浙江門市則有超過500家，羅智先表示，辛苦十年的摸索後，將迎向未來的全新曙光。要打造全通路的生活品牌、提供顧客全方位消費體驗。

羅智先指出，統一超將持續布局數位零售版圖，如智慧商店「X-STORE 8」推出「AI智慧貨架」，全門市商品透過AI配合手機結帳，創新30秒「拿了就走」零售體驗。

統一超商集團主體為實體通路的7-ELEVEN，全球門市已達1.3萬家。針對中國大陸超商經營，羅智先去年在股東會上表示，大陸零售市場頗為有趣，一方面市場規模龐大，另一方面業態發展卻走出與全球其他地區截然不同的路徑。

統一超將把資源聚焦於上海與浙江的7-ELEVEN，這兩個市場在疫情後數據表現令人耳目一新，展現不錯的成長動能，持續朝良性發展邁進。

菲律賓7-ELEVEN作為統一超海外的小金雞，羅智先表示，菲律賓人口過億，蘊藏充沛的成長機會，去年迎來第4,000家門市，已在菲律賓形成自然壟斷的地位，市占率更超過85%，近期目標是快速展店，不排除開展創新、複合的店型。

台灣市場方面，羅智先說，台灣7-ELEVEN繼四間生活體驗場域康橋、首府、湖美廣場及愿橋門市開幕後，將持續拓展探索更多元的複合零售組合，截至2024年底，台灣7-ELEVEN共有7,077家，佔全台超商市占率約51%。

【記者侯思蘋／台北報導】當實體通路遇上數位經濟時代，統一超董事長羅智先表示，超商要持續擴充量能，將以通路擴展、會員點數經濟、強化物流平台三路並進。

羅智先日前於統一法說會上表示，在數位發展及會員經營方面，統一超將以線上線下全通路策略，以OPENPOINT生態圈為軸心整合，放大點數經濟效益，打造多面向的生活服務平台。