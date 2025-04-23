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亞洲貨運掀搶艙大戰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美國總統川普關稅戰推出後迄今，指標貨攬業者指出，全球海空運第一階段的移轉啟動，大陸跟亞洲之間的各大區間航線非常熱絡、艙位搶很兇，形成原本冷淡的區域線爆艙的奇特現象。

貨攬業者中菲行（5609）昨（22）日舉行法說會，總經理邱鈞榮說明當前海空運現況。他指出，海運市場出現兩極化現象，即亞洲近洋線淡季不淡，歐洲地區卻出現塞港。

邱鈞榮表示，歐洲最大港口鹿特丹目前塞港嚴重，預計歐洲線5月中旬前價、量持穩，但下旬醞釀調漲。

他分析，亞洲區域航線之所以出現搶艙問題，主要是為了關稅戰的下階段出貨潮做準備，致使亞洲線都供不應求；另外，大陸開始開拓美國外的第二市場，歐洲市場最近轉旺，短線可望彌補貨量驟減的壓力。

邱鈞榮指出，第一階段全球貨量移動已經開始啟動，原物料、關鍵零組件從中國大陸大量移轉出來，今年初已經開始，現在更明顯，亞洲線已供不應求。

美國 貨量

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