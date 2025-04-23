HAPPY GO打造永續新潮流

響應4月22日世界地球日，HAPPY GO結合ESG與數位理念打造永續潮流新趨勢，首度於HAPPY GO App推出「永續專區」，邀請更多認同愛地球理念民眾加入HAPPY GO永續行動，第一個月祭出人氣阿里山「福森號」觀光列車之旅。

同時，加碼祭出「愛地球綠色母親節活動」，只要綁定HAPPY GO App財政部發票載具，就有機會獲得美腿按摩機，新綁定會員，還有機會加碼獲得萬元購物金，以行動守護地球，落實企業永續責任。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，HAPPY GO率先自2022年起以不主動發行實體卡，作為永續發展第一步，鼓勵卡友使用App取代塑膠卡片，持續秉持遠東集團ESG精神，攜手集團通路夥伴推動減塑、減碳愛地球系列活動。

隨著ESG議題席捲全球，企業更需扮演永續發展的實踐者，今年世界地球日，HAPPY GO結合永續理念，積極發展數位創新政策打造「永續專區」展開全新里程碑，以日常的任務行動與會員互動機制，打造趣味豐富的活動，實現永續經營願景，進一步擴大HAPPY GO對社會的正向影響力。

HAPPY GO App「永續專區」更設計趣味互動任務，如綁定發票手機條碼、雲端發票捐贈公益團體、捐出零碎點數幫助弱勢兒童，完成任一行動即有機會抽中兩人同行萬元阿里山「福森號」觀光列車之旅。